Sparita la gattina mascotte dei vigili 

Omologatta, la gattina del comando della Polizia locale, è sparita e non rientrain via Tempio da qualche giorno. «Da quando sta con noi non è mai mancata, neanche per mezza giornata - racconta Francesca Onnis, comandante della Polizia locale - lunedì ci siamo accorti che non era dentro il parcheggio dove era solita farsi trovare per salutarmi quando arrivavo». Omologatta non si è mai allontanata, se non per una passeggiatina nei dintorni. Quando gli agenti si sono accorti che la gattina non era lì ad accoglierli si sono allarmati: «L’abbiamo cercata in zona, abbiamo verificato che non l’avessero investita», prosegue. In tanti, dai vicini di casa fino ai bambini che l’aspettavano all’uscita di scuola per giocare e darle un po’ cibo, attendono che torni a “casa”: «C’è un vuoto in ufficio, Omologatta faceva parte del comando Spero che se qualcuno l’ha presa, si metta una mano sulla coscienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA