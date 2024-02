Sparita da 12 giorni, la trova morta la troupe di “Chi l’ha visto?” 

ISCHIA. L’hanno cercata inutilmente per 12 giorni con un grande schieramento di uomini e mezzi. Ma il corpo di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola, sposata e madre di due figlie, scomparsa da casa la mattina del 17 febbraio dopo aver fatto la spesa, era in un aranceto. A meno di 300 metri da dove aveva lasciato l’auto, nella piazza della frazione di Succhivo. A trovarla sono stati due giornalisti di “Chi l’ha visto?”, arrivati per un servizio sulla vicenda mandato in onda ieri. La morte, si è appreso in serata, non risale ai giorni della scomparsa ma alle ore precedenti il ritrovamento: se il cadavere non è stato trovato prima è perché Antonella era ancora viva. Ma dove si trovava? Ed è morta per un suicidio - come gli investigatori tendono ancora a ritenere, senza però escludere niente - o è stato un omicidio? A Ischia più d’uno ipotizza che la donna sia morta di stenti, tornando nello stesso luogo dove 12 giorni prima aveva lasciato l’auto.

La risposta più importante potrebbe arrivare dall’autopsia disposta dalla procura e dagli accertamenti dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. Sulle tracce di Antonella era stato messo in campo un imponente spiegamento di forze: decine di uomini delle forze dell’ordine e volontari, che l’hanno cercata impiegando elicotteri, cani, droni con termoscanner e motovedette. Il luogo in cui è stata trovata è un terreno confinante con una strada di campagna da cui si accede a molte case e fondi agricoli. Il giorno che è scomparsa (dopo aver lasciato telefono e borsa nell’auto) era stata ripresa da una una videocamera di sorveglianza a poca distanza da dove ieri è stata ritrovata: indossava abiti pesanti, aveva il cappuccio sul volto e portava un sacchetto di plastica. È la sua ultima immagine.

