Spariscono i pannelli fotovoltaici dell’illuminazione pubblica 

Ladri in azione in via Dell’Autonomia Regionale Sarda. Da qualche giorno spariscono uno dopo l’altro i pannelli fotovoltaici sistemati all’interno delle tre nuove rotatorie per illuminarle e renderle più visibili al buio. Non solo, stanno sparendo anche cavi di rame e cartelli della segnaletica. Lo hanno segnalato gli operai che stanno lavorando nella zona e che sono impegnati nella fase del rifacimento della segnaletica, dopo avere completato i tre rondò. Chi siano i responsabili non è dato sapere anche perché pare difficile comprendere a cosa possano servire i cartelli della segnaletica. Discorso diverso invece per i piccoli pannelli fotovoltaici che se presi in grande quantità possono forse fare davvero comodo. Intanto c’è da dire che, se si escludono gli incidenti quando la strada era ancora un cantiere e l’accesso era riservato solo ai residenti nonostante ci passassero tutti, in via Dell’Autonomia gli scontri dopo i lavori di messa in sicurezza, si sono azzerati. Merito sicuramente delle tre rotatorie agli incroci con via Dei Pittori Europei, via San Giovanni e via San Martino che hanno drasticamente ridotto la velocità delle auto. Nell’arteria messa a nuovo ci sono anche pista ciclabile e marciapiedi e fermate del pullman più sicure.

