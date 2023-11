Sparisce una ragazza (e anche il suo ex): la paura del padre 

Venezia. Li stanno cercando dappertutto, anche con l'elicottero, Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato, scomparsi sabato sera, quando si erano visti a cena, nel fast food di un grande centro commerciale a Marghera.

La ragazza, 22 anni, aveva mandato l'ultimo sms alla sorella intorno alle 22.43 - parlando di vestiti - e da quel momento nè lei nè il suo ex, coetaneo, hanno più dato notizie. Entrambe le famiglie ne hanno denunciato la scomparsa. Il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha manifestato però un terribile presentimento. Secondo lui l'ex fidanzato di Giulia «non si era mai rassegnato alla fine di quel rapporto».

Le ricerche sono state estese anche al Friuli Venezia Giulia. Perchè gli occhi elettronici di lettura delle targhe installati in diversi Comuni hanno segnalato il transito della Fiat Grande Punto nera del ragazzo in provincia di Pordenone, al confine con il Veneto. Dove potessero essere diretti non lo sa nessuno. Gli investigatori stanno vagliando la testimonianza di un vicino di casa dei Cecchettin, che sabato notte avrebbe udito delle urla provenire da quella stessa macchina, ferma nel parcheggio davanti alla casa della giovane, a Vigonovo (Venezia).

Secondo il testimone, la vettura - corrispondente alla Punto nera - è poi ripartita dal parcheggio, allontanandosi. Uno zio della ragazza, riferendosi alla medesima testimonianza, ha sostenuto che se la nipote è stata sentita gridare è perchè «qualcuno la stava trattenendo». Che all'interno dell'auto ci fossero Giulia ed il suo ex, che litigavano, è però una supposizione. I carabinieri non tralasciano alcuna pista. Fonti investigative sottolineano che lo stesso padre di Giulia, pur nutrendo sospetti su quello che potrebbe esser successo, non ha ancora perso le speranze di trovare i due ragazzi vivi.

