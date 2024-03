Sparisce un altro servizio, chiuso il Punto Inps 

Nessun cartello ma solo una mail indirizzata al Comune che annuncia la chiusura del Punto Inps a partire da ieri. Il servizio era attivo nella sede del Centro per l’Impiego e si avvaleva della collaborazione proprio dei dipendenti presenti in loco in virtù di una convenzione che però non è stata rinnovata. La presenza dell’Inps nel capoluogo del Sarcidano è stata più volte, anche in passato, messa in discussione: più volte è stato richiesto l’intervento degli amministratori per salvaguardarne l’apertura. Nel tempo però ha subito diversi ridimensionamenti che hanno portato ad avere solo un punto o uno sportello che dir si voglia.

La protesta

Non ci sta il sindaco Luca Pilia che ha scritto subito al direttore regionale Francesco Ciro Di Bernardo rimarcando il fatto che la comunicazione della chiusura dello sportello è arrivata senza nessuna interlocuzione con l’amministrazione e solo poche ore prima della cessazione della sua attività. «L'Inps svolge un servizio fondamentale per il territorio del Sarcidano-Barbagia di Seulo», ha detto, «si tratta di una zona con un'alta percentuale di anziani, con una viabilità e un sistema di trasporti precario». A tutt’oggi le persone, in particolare anziani, si presentano al Centro dell’Impiego per avere assistenza anche in materia di previdenza. Supporto che gli impiegati hanno dato finchè è stato possibile ma da ieri non saranno più in grado di aiutare qualcuno, né avere accesso al portale.

L’incontro

Il sindaco sarà ricevuto dalla direzione generale mercoledì prossimo per fare proposte al fine di trovare un’alternativa ad una chiusura che questa volta rischia di diventare irreversibile. «La gente ha necessità di avere uffici e servizi in loco», ha aggiunto il sindaco, «è troppo alta la percentuale di persone che hanno difficoltà ad accedere ai servizi informatici della pubblica amministrazione, proporremo delle iniziative per mantenere l’ufficio nel territorio». «Adesso la cosa più importante», ha aggiunto il vice presidente della Comunità montana Giovanni Daga, «è bloccare immediatamente l'accentramento verso il capoluogo avviato da Inps e aprire una trattativa con l’istituto previdenziale e con il ministero». Per l’ennesima volta dunque il territorio deve avviare la sua battaglia per evitare che l’ennesimo servizio venga cancellato. «L’Inps», ha concluso Daga, «deve indossare i panni di “amministrazione vigilante” tenendo conto che per i cittadini poter raggiungere senza disagi sedi e sportelli ragionevolmente vicini è un diritto inalienabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA