Sparisce l’incrocio della morte 

Alcuni stanno per chiudere, altri per aprire. Continua la stagione dei lavori nelle strade dell’Oristanese, soprattutto tra Guilcier e Montiferru.

Paulilatino, statale 131

È scattata l’ultima fase della costruzione dello svincolo sulla Statale 131 all’altezza di Paulilatino (chilometro 120), che, con tutta probabilità, terminerà quest’estate. Sparirà così l’incrocio a raso su cui sono disseminate tante croci. «Già realizzate le rampe di entrata e di uscita dalla Carlo Felice lungo la carreggiata in direzione Sassari. Per consentire la prosecuzione degli interventi in sicurezza, le rampe saranno aperte al traffico solo a lavori definitivamente conclusi – si legge in una nota di Anas –. La nuova fase delle lavorazioni, infatti, prevede la costruzione delle rampe corrispondenti lungo la carreggiata opposta. Restano dunque i restringimenti, con traffico a doppio senso nel tratto interessato dal cantiere».

I lavori fanno parte del piano di Anas per l'eliminazione degli svincoli a raso lungo tutta la Statale 131 «e comportano un investimento di circa 10 milioni di euro. Sono finalizzati all’innalzamento degli standard di sicurezza e comfort della principale arteria sarda», precisano dalla società che si occupa della rete stradale statale.

Nel Montiferru

Arrivano intanto risorse fresche per le malridotte Provinciali del Montiferru. Dopo quelle del ministero dei Trasporti, ora anche un milione e 300mila dalla Regione per rimettere in sicurezza le strade che hanno urgente bisogno di interventi di rigenerazione.

Risorse regionali ripartite per diverse Provinciali: 840mila euro per la 15 sul tratto Tramatza - Milis , visto che la strada è talmente a pezzi che percorrerla quotidianamente è un pericolo; 320mila euro per la Provinciale 22 che collega Scano Montiferro con Sennariolo ; 164mila euro per la Provinciale 78 tra Scano e il monte di Sant’Antonio in direzione di Macomer. Infine sono disponibili sei milioni dai Fondi di coesione per completare la circonvallazione di Bonarcado , ancora incompiuta, più una nuova strada a valle che collegherà Santu Lussurgiu . Fondi necessari per rifacimento della pavimentazione, opere di rinforzo e messa in sicurezza, risagomatura, ripristini e segnaletica orizzontale.

Con i fondi ministeriali invece si sono già appaltati i lavori sulle Provinciali 9 tra Milis e Bauladu , nella 15 al bivio con la strada 9 e la 16 in direzione di Seneghe ; lungo la 65 da Santu Lussurgiu a Paulilatino, quindi nella strada 11 che da Bonarcado conduce a Paulilatino. Infine la tanto agognata rotatoria all’ingresso di Milis nell’incrocio tra le Provinciali 15 e 14, recentemente teatro di diversi incidenti anche gravi. I lavori della nuova rotatoria all’ingresso sud di Bonarcado sono già iniziati.

La Provincia

Un impegno che l’amministratore straordinario della Provincia, Battista Ghisu, vuole onorare fino in fondo: «Garantirò immediata operatività per completare i lavori quanto prima, accelerando le procedure di progettazione e di appalto. Esigenza primaria è la sicurezza e l’incolumità degli automobilisti che percorrono quotidianamente le strade. Come Provincia abbiamo stanziato anche 800mila euro per segnaletica orizzontale, verticale e opere di ritenzione, come le barriere, per intervenire nelle strade che hanno più urgenza, quindi farò ricognizione di altre risorse disponibili nel bilancio provinciale».

RIPRODUZIONE RISERVATA