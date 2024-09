Spari vicino al club dove gioca Trump 

Palm Beach. Momenti di terrore al campo di golf di Donald Trump a West Palm Beach. Ieri gli agenti del Secret Service hanno aperto il fuoco contro un uomo sulla cinquantina che si aggirava molto vicino al campo dove l’ex presidente si trovava a giocare. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le forze di sicurezza hanno capito da subito che il sospetto avesse Trump come bersaglio, dato che sono stati trovati sia uno zaino con un Ak-47 che una telecamera Go-Pro. E a stretto giro, anche l’FBI ha parlato di «apparente tentato assassinio». Il tycoon è stato messo subito al sicuro in una stanza sicura del club da dove ha dichiarato: «Prima che i rumors finiscano fuori controllo, voglio che sentiate questo da me: sono al sicuro e sto bene. Niente mi rallenterà. Non mi arrenderò mai».

Gli spari sono stati esplosi intorno alle 14, ora locale. Secondo il Washington Post, da tempo il Secret Service si dice preoccupato per il fatto che i campi da golf di Trump restano aperti al pubblico e sono spesso vicini a zone molto trafficate. Il cinquantenne sospetto è stato arrestato. «Quando lo abbiamo fermato non era armato ed era calmo», ha spiegato lo sceriffo della contea di Martin William Snyder.

Joe Biden e Kamala Harris sono stati informati dell'episodio in tempo reale. «Sono lieta che stia bene. La violenza non ha posto in America», ha detto Harris. «Ho appena parlato con il presidente Trump. È una delle persone più forti che io conosca. È di buon umore, ed è più determinato che mai a salvare il Paese», ha messo in evidenza il senatore repubblicano alleato di Trump, Lindsey Graham.

Il precedente

La sparatoria nelle vicinanze di Trump arriva a due mesi dal tentato assassinio dell'ex presidente a Butler, in Pennsylvania, per mano del 20enne Thomas Crooks, ucciso sulla scena da un cecchino. Crooks aveva colpito l'ex presidente mentre era sul palco, ferendolo all'orecchio ma uccidendo un'altra persona e ferendone altre due. Un tentato omicidio che aveva scatenato una bufera sul Secret Service, costringendo la direttrice a dimettersi. In questa occasione, gli agenti a seguito di Trump avevano reagito prontamente evitando il peggio a 51 giorni da elezioni che saranno decise da qualche migliaio di voti. Mentre il voto anticipato inizia in alcuni Stati, i toni della campagna si sono accesi, con i due candidati che non si stanno risparmiando attacchi pesanti da quando sono saliti sul palco di Abc per il loro primo, e forse ultimo dibattito. Kamala Harris ha mantenuto invariato - secondo un sondaggio di Abc - il suo vantaggio di sei punti su Donald Trump. E anche l'endorsement di Taylor Swift alla vicepresidente ha avuto un effetto limitato.

«Odio Taylor Swift»

Nonostante questo, l'ex presidente non nasconde la sua irritazione contro la rivale e contro la popstar. Dopo giorni trascorsi a ripetere di aver vinto il confronto e accusare la rivale di aver barato, ha scritto sul social Truth: «Odio Taylor Swift».

RIPRODUZIONE RISERVATA