Spari sull’auto della musicista 

Un atto intimidatorio mirato o un atto di vandalismo? È la domanda a cui dovranno dare risposta i carabinieri dopo quanto accaduto mercoledì a Orgosolo, dove l’auto della direttrice di coro Femminile Priamo Gallisay di Nuoro, Maria Bonaria Monne, è stata crivellata di colpi di pistola e non, come inizialmente si pensava, di fucile. L’episodio alle 21.30 nel corso Repubblica. L’auto era parcheggiata lì mentre la direttrice, molto conosciuta a Nuoro e nel mondo della coralità, stava tenendo la seconda lezione di canto nell’ex municipio del paese, edificio utilizzato dalle associazioni.

Convocato il Consiglio

Un gesto grave e incompresibile. Monne, fondatrice e direttrice dal 2008 del Coro Gallisay di Nuoro, è una figura molto stimata nell’ambiente musicale e culturale e non emergono motivazioni evidenti che possano spiegare l’episodio. In passato, aveva anche lavorato a Orgosolo: cinque anni fa insegnava nelle scuole medie. Il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu l’ha chiamata al telefono per esprimerle solidarietà personale e a nome della comunità. «Ho sentito Maria Bonaria», racconta, «è molto scossa. Teme che l’episodio possa essere legato alla sua persona, ma al momento non ci sono elementi certi». Sull’accaduto il primo cittadino ha convocato un Consiglio comunale. «Oggi alle 18.30 ci sarà un Consiglio comunale per esaminare questo grave fatto e capire i rimedi e le azioni da intraprendere - ha detto Mereu -. Mi auguro che partecipino associazioni, mamme e cittadini. Dobbiamo parlarne insieme e cercare una risposta collettiva».

La sottoscrizione

L’ex sindaco e attuale capogruppo della minoranza Dionigi Deledda ha annunciato l’avvio di una sottoscrizione per la riparazione dell’auto. «Crediamo che la comunità debba dare un segnale concreto di isolamento di questa minoranza capace solo di far del male alla collettività oltre che a sé stessi. Stiamo promuovendo una raccolta per riparare l’autovettura danneggiata». Il mondo della coralità e della cultura si mobilita, la corista e sindacalista Giovanna Fadda, legata da una lunga amicizia alla Monne, dice: «Quello che è accaduto a Orgosolo mi ha profondamente scosso. Un atto vile, ingiustificabile, che colpisce non solo una professionista stimata, ma una donna che ha dedicato la vita alla musica e alla coralità».

