Spari sul camper di due turisti 

Spari all’alba contro un camper a Villacidro: un grave atto intimidatorio ha rotto la tranquillità del parco di Villascema, alle porte della foresta di Montimannu, dove una coppia di turisti tedeschi è stata bersaglio di colpi d’arma da fuoco. L’allarme, scattato grazie a una chat di emergenza di un operatore del sistema satellitare smartphone, ha permesso ai carabinieri della stazione di Sardara, insieme al nucleo operativo e radiomobile di Villacidro, di raggiungere la località e avviare le ricerche. Intorno a mezzogiorno, i militari hanno arrestato un allevatore della zona, 55 anni, per detenzione di armi e munizioni.

La notte nella natura

I camperisti, nati in Germania, lui 59 anni e lei 56, stavano campeggiando nella località montana per trascorrere la notte, a bordo del proprio van, in mezzo alla natura, quando, intorno alle 5, sono stati improvvisamente svegliati dall’esplosione di alcuni spari. Fortunatamente, i colpi non hanno raggiunto la coppia nell’abitacolo, non ci sono stati feriti, ma lo choc degli ospiti è stato forte. Appena fuori hanno notato l’impatto dei proiettili sul parabrezza, centrato in pieno. I danni sono ingenti, comunque ancora in corso di quantificazione. I militari hanno avviato subito le indagini e fatto partire la caccia al responsabile. Col passaparola, la notizia si è diffusa nella cittadina del Linas.

Il parco frequentato

Comunità incredula per un fatto che, a memoria d’uomo, nessuno ricorda. «Sono profondamente addolorato per quanto accaduto», dichiara il sindaco Federico Sollai. «Condanno con fermezza questo grave episodio, che mai avrei pensato potesse verificarsi nella nostra comunità, soprattutto in un parco pubblico, luogo di accoglienza e incontro. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la mia vicinanza alla coppia che ha scelto di visitare Villacidro. Provo grande rammarico e incredulità per quanto accaduto, un fatto che non rappresenta i valori della nostra comunità». Così per il suo vice, Dario Piras: «Condanno a 360 gradi un gesto vigliacco che macchia l’immagine del paese. Gli anziani raccontano che un fatto simile non è mai accaduto. Villascema da sempre è il luogo simbolo di ospitalità. Molti i cagliaritani, di più nel passato, ma ancora adesso, scelgono l’area per godere in tranquillità il contatto con la natura».

Il blitz nell’ovile

Le indagini dei militari per fare luce sul movente dell’agguato, sono proseguite per ore. Una massiccia attività di perlustrazione in tutta l’area, nota per suoi ciliegeti, con diverse perquisizioni nelle aziende agricole e agro-pastorali. Soprattutto su un ovile, non a caso, ma quello più vicino al luogo degli spari. L’ispezione ha portato alla scoperta di un fucile calibro 16 con matricola abrasa, due canne prive di marchi identificativi, 35 cartucce di vario calibro, detenute illegalmente. L’allevatore, 55 anni, è agli arresti domiciliari. Ma l’Arma precisa che il fucile sequestrato nell’ovile non risulterebbe compatibile con quello utilizzato contro il camper di Villascema.

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