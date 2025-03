Spari sui cartelli stradali, è allarme 

Una bravata? Rivalità legate al territorio? Oppure si tratta di un avvertimento? Chissà. Per chi passa da quelle parti in macchina però è una preoccupazione. A Cabras, sia in periferia che in centro, ci sono diversi cartelli stradali forati da alcuni colpi di proiettile. Una visione inquietante che fa paura ai cittadini e che preoccupa anche il sindaco lagunare Andrea Abis che spiega: «Alcuni cartelli sono stati forati tempo fa, altri no. Abbiamo già messo in campo le azioni necessarie per tenere il territorio sotto controllo, ho segnalato tutto al prefetto». Qualche tempo fa anche atti vandalici, danneggiamenti agli ingressi di abitazioni con lancio di uova.

Il caso

I fori, presumibilmente causati da colpi d’arma da fuoco, danno il benvenuto a chi arriva a Cabras ma anche a chi va via in direzione Oristano, passando per il ponte di Brabau. Qualcuno ha voluto lasciare la firma nel cartello con scritto Cabras (via Leopardi). I fori in questo caso sono talmente tanti che la scritta si legge a malapena. Sono stati presi di mira anche altri due cartelli presenti nella rotonda andando via da Cabras: uno è quello con la scritta Cabras (corso Italia) e l’altro è quello che indica la direzione verso la Statale 292. Tratti molto trafficati.

Spari nel centro abitato

Fa più paura però quanto è accaduto in via Lazio, dove è stato preso di mira il cartello rosso dello stop, già sostituito dal Comune con uno nuovo. Un fenomeno che a Cabras i cittadini non ricordano sia esistito. E che ora preoccupa e fa riflettere. Resta da comprendere il motivo. Ma anche in quante riprese i proiettili sono stati sparati, da chi ma anche da dove. Qualcuno ha sparato da bordo strada? Oppure si trovava dentro un’automobile di passaggio? Domande che per ora non hanno risposte.

Il Comune

Il primo cittadino di Cabras Andrea Abis non è stato di certo a guardare: «Ho segnalato i vari episodi al prefetto di Oristano - spiega - So che le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire al colpevole o comunque per tenere sotto controllo il nostro territorio. Altro non posso dire, le indagini sono in corso. Abbiamo già chiesto alla provincia di Oristano di sostituire immediatamente i cartelli stradali danneggiati, che oltretutto sono anche datati».

