Spari su Robert Fico Il premier slovacco tra la vita e la morte 

Bratislava. Il premier slovacco Robert Fico è tra la vita e la morte: un 71enne gli ha sparato mentre era in una cittadina del centro della Slovacchia. L’attentato al primo ministro, populista e filorusso, ha sollevato un’ondata di sdegno a livello internazionale, da Joe Biden a Vladimir Putin.

Il messaggio social

Fico è stato colpito da tre dei quattro colpi esplosi dall’attentatore: due al braccio e uno all’addome. L’attacco è avvenuto davanti a un centro culturale di Handlova, a circa 200 km a est di Bratislava, dove si era appena tenuta una riunione di governo. Fico è stato trasportato in elicottero all’ospedale “Roosevelt” di Banska Bystrica, 35 km in linea d’aria da Handlova, dov’è stato ricoverato in un’unità di chirurgia vascolare. Un trasporto a Bratislava è stato giudicato troppo lungo, vista la gravità delle sue condizioni. È «tra la vita e la morte», ha riferito il governo slovacco in una nota nel primo pomeriggio, definendo l’attacco «un tentativo di omicidio». «A decidere saranno le prossime ore», diceva ieri un post sulla sua pagina Facebook.

«Poeta e nonviolento»

L'attentatore, che si nascondeva tra la folla, prima di fare fuoco ha gridato «Robo, vieni qui!». I due video più rilanciati in rete mostrano i primi secondi dopo gli spari. In uno si vedono due uomini della sicurezza che trasportano di peso Fico, che trascina i piedi, in un’Audi nera. In un altro due poliziotti e due persone in borghese ammanettano qualcuno riverso a terra. I media slovacchi riferiscono che l’anziano, Juraj Cintula, ha usato una pistola legalmente detenuta. Nel 2016 aveva lavorato «per un servizio di sicurezza privato», ha pubblicato «diverse raccolte di poesie» e un romanzo e ha raccolto firme per fondare un «movimento contro la violenza». Il figlio ha ammesso che Cintula «non ha votato» per Fico, ma non sa spiegarsi il suo gesto.

Meloni: «Sdegno»

Due partiti di opposizione slovacchi hanno annullato una protesta in difesa dell’indipendenza della tv pubblica. «Condanniamo questo orribile atto di violenza», ha dichiarato Biden, per una volta d’accordo con Putin che ha parlato di «crimine odioso» contro un «uomo coraggioso». Di attacco alla democrazia ha parlato anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La premier Giorgia Meloni ha espresso «profondo sconcerto la notizia del vile attentato al primo ministro Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà».

RIPRODUZIONE RISERVATA