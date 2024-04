Spari stile far west, inseguimento sulla Statale 

Compra una scacciacani in un’armeria di Cagliari e poi decide di esplodere alcuni colpi in aria per provarla: una bravata che gli è costata una denuncia alla Procura della Repubblcia presso il tribunale di Cagliari.

A finire nei guai è stato Francesco Pala, 36 anni, residente a Capoterra, fermato mercoledì pomeriggio dai carabinieri del Norm della compagnia di Cagliari, coadiuvati dai colleghi della stazione di Capoterra, mentre viaggiava a bordo di una Renault Clio in compagnia di un amico.

L’acquisto

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il trentaseienne di Capoterra, incensurato, avrebbe acquistato l’arma in un negozio autorizzato del capoluogo: arrivato all’altezza di piazza Deffenu, avrebbe quindi abbassato il finestrino per esplodere alcuni colpi di pistola. Un’azione insensata che però non sarebbe passata inosservata, visto che pochi minuti dopo il centralino del 112 ha cominciato a ricevere diverse chiamate che segnalavano il transito di una macchina dalla quale il passeggero avrebbe esploso più di un colpo in aria.

L’inseguimento

La ricerca dell’auto segnalata da alcuni passanti è proseguita lungo la Strada statale 195, dove le volanti dei carabinieri, ma anche della polizia, hanno dato vita a una caccia all’uomo terminata a Capoterra. Quando i militari hanno raggiunto la Renault Clio sulla quale viaggiava Francesco Pala, è scattata immediatamente la perquisizione del veicolo. Durante i controlli è spuntata l’arma, che si è poi rivelata una scacciacani, ma sono state trovate anche ventidue cartucce a salve.

La pattuglia

Lo stesso Pala avrebbe poi spiegato ai carabinieri di aver esploso i colpi di pistola in aria con l’intento di testare l’arma appena acquistata. Una spiegazione che però non è bastata ad evitargli una denuncia per porto di armi o di oggetti atti ad offendere, esplosioni pericolose e – proprio perché quella pistola era stata ritenuta vera dagli automobilisti e dai passanti che hanno incrociato la Renault Clio – l’accusa di procurato allarme.

Insomma, quel gesto di spavalderia, oltre ad aver scatenato il panico per le vie del capoluogo - visto che i più hanno pensato di trovarsi davanti un’automobile con a bordo due malviventi -, e aver costretto carabinieri e polizia a mettersi sulle tracce della vettura, ha messo nei guai anche il pistolero a salve, che ora dovrà rispondere delle ipotesi di reato segnalate alla Procura: porto di armi od oggetti atti ad offendere, procurato allarme presso l'autorità ed accensioni ed esplosioni pericolose.

RIPRODUZIONE RISERVATA