Spari nel privé, uccisa la nipote del capoclan 

MOLFETTA. Una lite, qualche spintone e un giovane - almeno uno - che estrae una pistola e comincia a sparare tra la gente. Un proiettile colpisce Antonia Lopez, 19 anni: si conficca nella spalla, le recide l’aorta e le provoca un’emorragia che la uccide in pochi minuti. Un’altra pallottola ferisce il suo amico Eugenio Palermiti, 20 anni, figlio di Gianni e nipote dell’omonimo boss del rione Japigia di Bari, da tempo in carcere. Altri tre giovani restano feriti. Uno è Francesco Crudele, autista di Palermiti e nipote di un’altra vittima di un agguato compiuto nel 2009. Non sono gravi. Il delitto è avvenuto nella notte fra sabato e domenica nel privè del Bahia beach, un locale di uno stabilimento balneare. Ora la Dda di Bari indaga su quello che appare come un regolamento di conti tra clan mafiosi. A Molfetta si racconta che nei giorni scorsi Eugenio Palermiti, forse per dimostrare la sua caratura criminale, avrebbe tentato di intimidire qualcuno in un rione dove la presenza dei Palermiti non è tollerata, e avrebbe usato metodi da boss. Sabato notte ci sarebbe stata la risposta dei rivali, che ha portato alla morte di Antonella Lopez. La ragazza era la nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato sul lungomare IX maggio di Bari, nel rione San Girolamo, il 29 settembre 2021. Per il Pm i killer agirono per conto del clan mafioso Capriati di Bari vecchia e del clan Parisi-Palermiti.

