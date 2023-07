Spari nel parco, si costiuisce un 31enne 

Si è costituito, nel pomeriggio di ieri, il presunto responsabile della sparatoria avvenuta nella notte di giovedì a Uta. Si chiama Simone Picciau, ha trentuno anni, e risiede a Cagliari. Secondo gli indizi dei carabinieri, il giovane appena dopo la mezzanotte, potrebbe aver affrontato due uomini che erano seduti su una panchina del parco S’Olivariu e ha esploso nella loro direzione alcuni colpi di pistola. Cinque colpi sono andati a segno, Luca Marongiu, 46enne di Decimoputzu, è stato raggiunto alle gambe, e Daniel Pibiri, 36enne di Uta, con ferite più serie all’addome e al volto, rischia di perdere la funzionalità di un occhio.

Le ricerche

Il giovane, dopo l’agguato, era sfuggito alla cattura rendendosi irreperibile fino a ieri. Non è ancora nota la causa dell’aggressione, ma s’ipotizza un regolamento di conti avvenuto al termine di un diverbio, sulla vicenda ancora resta lo stretto riserbo dei carabinieri. Simone Picciau, accompagnato dal suo avvocato Marco Lisu, si è costituito alle quattro del pomeriggio di ieri, nella stazione dei carabinieri di Stampace, a Cagliari. Ad attenderlo i militari della stazione di Uta e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Iglesias, che l’hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Uta, dove resterà rinchiuso in attesa dell’interrogatorio di garanzia e l’eventuale convalida del fermo.

Le accuse

Sull’uomo pende una grave accusa: gli è stato notificato il decreto di fermo del pubblico ministero per tentato omicidio e porto abusivo d’arma da fuoco. Nel paese resta la preoccupazione e lo sconcerto per la grave vicenda, che poteva avere esiti più drammatici. L’aggressore, infatti, ha sparato in un luogo frequentatissimo da famiglie e bambini, che qui possono giocare in sicurezza. Inoltre, in questo periodo, nel parco si svolgono alcuni eventi del calendario estivo programmato dall’amministrazione comunale, iniziative che richiamano la presenza di tante persone.

Le indagini

Intanto le indagini non si fermano. I carabinieri nei prossimi giorni sentiranno anche i due uomini rimasti feriti. Sono state sentite anche alcune persone, ma dai loro racconti non sarebbero emersi elementi utili per risalire al movente del gesto. Resta da chiarire il motivo per cui Simone Picciau ha esploso diversi colpi di pistola all’indirizzo di Luca Marongiu e Daniel Pibiri.Il giovane arrestato ieri dai carabinieri, qualche anno fa venne fermato dai militari in seguito a un accoltellamento davanti all’ingresso di una discoteca di Cagliari.

