Spari nel parco, condannato a otto anni 

La giudice Elisabetta Patrito è partita da 12 anni di reclusione, concedendo poi lo sconto di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato. Simone Picciau, cagliaritano di 31 anni, è stato condannato ieri mattina a 8 anni di reclusione: è accusato di tentato omicidio (in concorso con Pierpaolo Ena, 31 anni di Decimoputzu che ha scelto il dibattimento) per la sparatoria avvenuta nel parco di Uta il 13 luglio dello scorso anno. Il Gup del Tribunale ha inflitto una pena più pesante rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero Nicoletta Mari.

La vicenda

Due giorni dopo il duplice tentato omicidio, nel pomeriggio, Simone Picciau si era costituito alla stazione dei carabinieri di Stampace, a Cagliari. Poche ore prima, durante la notte, alcuni spari di pistola avevano ferito Daniel Pibiri e Luca Marongiu, di 46 e 36 anni, di Uta: uno dei due era finito in ospedale in gravi condizioni, colpito all’occhio, l’altro aveva riportato ferite più lievi. Il presunto sparatore si era presentato spontaneamente ai militari, accompagnato dal difensore Marco Lisu a cui poi si è aggiunto l’avvocato Francesco Marongiu. Pierpaolo Ena, invece, è sospettato di aver accompagnato in auto il presunto sparatore: difeso dagli avvocati Rita Dedola e Mauro Massa è già a dibattimento davanti al Tribunale collegiale.

La sparatoria

Le indagini erano scattate subito con i carabinieri della Stazione cittadina ed i colleghi del Ris che avevano effettuato i rilievi nel parco urbani di S’Olivariu, dove era avvenuta la sparatoria. Secondo una prima ricostruzione, i due feriti avrebbero avuto una discussione con un altro uomo, poi si sarebbero seduti su una panchina. Trascorso qualche minuto, il rivale sarebbe tornato al parco armato di pistola e avrebbe sparato cinque colpi. Il più grave dei due feriti sarebbe stato raggiunto all’addome e al volto: al Policlinico il medici hanno cercato a lungo di salvargli l’occhio e ridurre l’entità del danno. L’amico, invece, era stato ferito ad un arto.

Il movente

A lungo il movente della sparatoria è rimasto poco chiaro, ma gli investigatori - guidati dal pm Nicoletta Mari - avrebbero ipotizzato un movente passionale. Nel processo si sono costituiti i due feriti: Daniel Pibiri è difeso da Patrizio Rovelli e Michela Tati, mentre Luca Marongiu è assistito da Stefano Antonio Atzeni. Ieri mattina, al termine della camera di consiglio, la giudice Elisabetta Patrito ha condannato Picciau a 8 anni, escludendo l’attenuante della provocazione. Alle parti civili è stata assegnata una provvisionale di 40mila euro come anticipo sul risarcimento che sarà deciso con un procedimento civile. Depositate le motivazioni della sentenza, gli avvocati Lisu e Marongiu potranno ricorrere in appello.

