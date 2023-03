Spari in una chiesa di testimoni di Geova: 7 morti e 8 feriti 

Terrore in Germania dove ieri poco prima delle 21 è scattato l’allarme terrorismo. Almeno sette persone sono rimaste uccise e otto ferite – pare da colpi di arma da fuoco – in una chiesa di Amburgo, nel quartiere di Alsterdorf. Secondo la Bild aver agito potrebbe aver agito più aggressori. Gli spari sono avvenuti durante una celebrazione di alcuni fedeli dei testimoni di Geova. Sul posto sono immediatamente confluite decine di ambulanze, auto della forze dell’ordine e gli uomini dei reparti speciali. Inizialmente si è diffusa la notizia che la polizia avesse chiesto ai residenti di restare chiusi in casa perché lo sparatore era in fuga.

Poco dopo però il portavoce della forze dell’ordine in uno statement ufficiale ad Amburgo ha dichiarato che in realtà «non ci sono indizi che vi siano persone in fuga». Ha poi aggiunto altri dettagli: «Quando la polizia è stata allertata siamo intervenuti molto velocemente perché eravamo vicini al luogo del fatto. Arrivati in chiesa gli agenti hanno udito ancora uno sparo. Al piano superiore dell'edificio è stata intercettata una persona che non si esclude possa essere il responsabile o uno dei responsabili. Ma anche questo non è ancora chiaro», ha continuato. Tra le vittime ci sarebbe anche l’attentatore. Al momento non si esclude alcuna pista, da quella terroristica al gesto di un folle.

