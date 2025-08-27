VaiOnline
Choc negli Usa.
28 agosto 2025 alle 00:29

Spari in una chiesa a Minneapolis: uccisi due bambini 

Minneapolis. Lo shock, il terrore, la morte, il dolore. Due bambini sono morti in una sparatoria in una scuola cattolica dell’Annunciazione, a Minneapolis, nella chiesa del complesso scolastico dove, alle 8.30 di mattina, alunni e insegnanti erano riuniti per partecipare alla messa prima dell’inizio delle lezioni. Un momento di serenità e raccoglimento, improvvisamente interrotto dal rumore assordante di decine di spari che provenivano da fuori. Il killer Robin Westman di 20 anni, ha colpito con un fucile e due pistole, facendo fuoco attraverso le finestre della chiesa, poiché non è riuscito ad entrare. Ha colpito bambini al collo e alla schiena.

Due di loro sono morti, mentre erano seduti ai banchi e assistevano alla messa, avevano 8 e 10 anni. Altri 14 sono stati feriti e almeno sette sono in gravi condizioni. Colpiti anche tre adulti che sono stati ricoverati in ospedale. Il killer ha scritto messaggi sui caricatori delle sue armi tra cui uno che recitava "Uccidi Donald Trump". Le immagini sono apparse in un video pubblicato su Youtube più o meno alla stessa ora della sparatoria a Minneapolis. Il filmato è stato rimosso dall'Fbi che lo sta analizzando.

