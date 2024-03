Spari in un bar: 1 morto, 3 feriti  

Frosinone . Un regolamento di conti tra due gruppi albanesi nato per la riorganizzazione delle piazze di spaccio e della prostituzione, colpite in queste settimane da una serie di operazioni che hanno smantellato la precedente struttura di comando: è l'ipotesi sulla quale si stanno concentrando le indagini per fare luce sull'agguato mortale avvenuto ieri sera in un bar in centro a Frosinone: Il bilancio è di un morto e tre feriti, tutti raggiunti da colpi di pistola alla testa e al torace. Le vittime erano sedute a un tavolo, il più giovane di 22 anni e il più grande 25. In due, anche loro di nazionalità albanese secondo la polizia, sono arrivati su una Lancia Ypsilon poco e hanno iniziato a discutere con loro. Dopo poche battute uno degli uomini scesi dall'auto ha estratto una pistola ed esploso una serie di colpi in rapida successione, centrando tutte e quattro le persone del tavolino.

