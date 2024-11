Spari in piazza: 19enne ucciso, ferito l’amico 

Napoli. Una lite tra ragazzi, nata da futili motivi. A scatenarla, pare, una semplice pestata ad un piede e, conseguentemente, una scarpa sporca. Dalle parole all’aggressione, fino ai colpi di arma da fuoco. Si può morire anche così nel Napoletano. E si può morire giovanissimi.

La vicenda

Questa volta a perdere la vita, a San Sebastiano al Vesuvio, alle porte del capoluogo campano, è stato Santo Romano, 19 anni, incensurato e con il sogno di diventare un calciatore. Era infatti portiere del Micri, formazione che milita nel campionato di Eccellenza e nella quale gioca anche un altro ragazzo rimasto ferito a un gomito. «Una notizia che ti scuote e ti travolge - scrivono le società sulle pagine social -, come se fossimo stati catapultati in un incubo».

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica per i minorenni a carico di un 17enne napoletano: il ragazzo sarebbe stato visto allontanarsi dalla zona dell’omicidio a bordo di una minicar. Decisive le immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dove si è verificata la sparatoria. «La zona è pattugliata - spiega il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico -. purtroppo era un episodio che poteva capitare ovunque».

La movida

La piazza dove è avvenuta la lite e la successiva sparatoria è un «punto di ritrovo per i giovani», spiega ancora il primo cittadino. Oggi alle 18, il prefetto ha convocato in Comune un tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Servirà a fare il punto della situazione e a capire se la zona, tra le più frequentate dai ragazzi dell'hinterland napoletano, ha bisogno di maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine. Stando a quanto ricostruito sinora dagli investigatori, Santo Romano potrebbe non essere stato coinvolto direttamente nella lite all'origine della sparatoria; questo starebbe emergendo dalle testimonianze di alcuni presenti quella sera. La procura per i minori svolgerà accertamenti in merito ad alcuni post pubblicati sui social dopo l’omicidio da alcuni giovani, in cui veniva esaltato l’uso delle armi. Saranno valutate anche eventuali responsabilità dei genitori.

I precedenti

Solo nei giorni scorsi un ragazzino di soli 15 anni, Emanuele Tufano, è stato freddato nel centralissimo corso Umberto mentre era in scooter; per lui Napoli ha versato appena ieri, durante il funerale, lacrime di dolore e sconcerto. E giovani erano anche Giovanbattista Giogiò Cutolo, musicista 19enne ucciso in piazza Municipio nell'agosto scorso, e Francesco Pio Maimone, raggiunto da un proiettile esploso nella zona di Mergellina a marzo del 2023. La pistola dalla quale partì il colpo era impugnata da un coetaneo di Maimone, proprio a seguito di un pestone che per sbaglio aveva sporcato la scarpa del killer. «Bisogna disarmare Napoli. Bisogna disarmare i nostri territori. Bisogna deporre le armi. Fa male. C'è una tristezza impressionante in tutto questo ma non dobbiamo rassegnarci. Non sarà la violenza a vincere», dice con voce sofferta invece l'arcivescovo don Mimmo Battaglia.

