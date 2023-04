Spari in centro, senegalese ferito 

Spari nel cuore della città. Esplosi da un fucile ad aria compressa, ieri mattina, in pieno centro storico, contro un 44enne senegalese colpito dai pallini al torace e al braccio. A fare fuoco, secondo le accuse, è Cristian Tedde, 39 anni, sassarese, che avrebbe compiuto l’agguato a casa dell’extracomunitario nel Largo Monache Cappuccine. Una via stretta, dalle abitazioni di fronte a portata di mano, e dove nessuno ha visto nulla. «Ho sentito uno scoppio - riferisce un vicino - nient’altro». «Io pensavo - aggiunge un’altra persona - che stesse andando a fuoco una macchina». Ma c’è chi, a patto dell’anonimato, indica un piccolo cancello, quello di Omar Ndyaie, il ferito, di professione cuoco, dal nome scritto a penna su due pezzi di nastro carta affissi a porta e inferriate.

Il litigio

L’africano, subito soccorso dall’ambulanza del 118, finisce al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove si riscontra che le sue condizioni non sono gravi, la vita è salva. Un’esistenza messa però in bilico da una discussione con l’autore dell’agguato, una lite avvenuta venerdì sera in un bar della zona, che sarebbe all’origine dell’aggressione. Forse un’offesa, forse rancori sospesi, o magari altri motivi, appesantiti da una notte di buio, e sfociati in una mano che, all’avvento del sole, preme il grilletto. Di proprietà di un pregiudicato, i cui precedenti non hanno mai sfiorato però la pesante accusa che ora si prospetta: quella di tentato omicidio. E che dopo il fermo dei carabinieri e l’interrogatorio in caserma, lo ha portato nel carcere di Bancali a disposizione di gip e pubblico ministero per la prossima udienza di convalida in cui sarà difeso dall’avvocato Paolo Spano.

Una polveriera

Intanto, sfumata l’eco degli spari, torna a ingrossarsi la voce di chi considera il centro storico una sorta di polveriera. «Tutto all’ordine del giorno - dichiara un residente - e alla luce del sole». Si parla di violenza, spaccio, traffici vari, documentati dalle cronache in una progressione significativa, tra risse, accoltellamenti, furti, e locali chiusi dal questore per diverse infrazioni. Una sommatoria di reati di solito concentrata a valle di Sassari Vecchia ma che, come è successo venerdì in via Cavour con la rapina in un negozio di ottica, trova sfogo pure “a nord”. E proprio in merito a questo episodio è attesa per lunedì l’udienza di convalida dell’arresto per Samuele Scanu, preso dalla Polizia di Stato dopo il furto.