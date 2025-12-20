Spari e coltellate: padre e figlio in carcere 

Un regolamento di conti per vecchi rancori, provocazioni che andavano avanti da parecchi anni e liti avvenute in passato. Sarebbero questi, secondo le accuse emerse dalle indagini della Squadra Mobile, i motivi che avrebbero portato Stefano Caredda, 50 anni, il figlio Alberto di 28 e un diciassettenne a presentarsi armati, dopo che il più grande dei tre sarebbe stato aggredito da due rivali, venerdì sera davanti a un bar di via Schiavazzi a Sant’Elia: il 50enne avrebbe sparato un colpo di pistola che ha colpito Manolo De Agostini a una gamba, il figlio e il minorenne avrebbero poi sferrato alcune coltellate all’uomo e al nipote Daniel, intervenuto in difesa dello zio. Un episodio che sarebbe potuto trasformarsi in tragedia ma che per fortuna ha visto le vittime finire al Brotzu con una prognosi di 30 e 21 giorni. Subito dopo il fatto di sangue gli investigatori della Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni, hanno rintracciato i tre presunti responsabili. Sono accusati di lesioni personali pluriaggravate e porto abusivo di arma clandestina: padre e figlio sono finiti in carcere su disposizione del pubblico ministero Virginia Boi, il minorenne è stato affidato ai familiari.

La collaborazione

Tutti e tre sono difesi dall’avvocato Marco Fausto Piras e lunedì ci saranno le udienze di convalida. Tutta la vicenda, dopo il primo intervento degli agenti delle volanti viste le numerose segnalazioni di una lite con una sparatoria arrivate al 112, è stata ricostruita in poco tempo dagli investigatori della Mobile. Alcuni testimoni e soprattutto le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di risalire rapidamente alle tre persone che poco prima delle 20 hanno aggredito i due De Agostini poi soccorsi dal personale del 118 e accompagnati d’urgenza in ospedale. I presunti responsabili, dopo il regolamento dei conti finito nel sangue, si sono allontanati in auto. Quando i poliziotti li hanno contattati, si sono presentati subito. Hanno anche consegnato la pistola detenuta illegalmente. Sul posto, per i rilievi del caso, anche gli specialisti della Scientifica.

I precedenti

Dietro quella che è sembrata una vera e propria spedizione punitiva non ci sarebbero però questioni legate a contesti malavitosi. Stefano Caredda, secondo quanto emerso nella ricostruzione della Squadra Mobile, diverse volte avrebbe avuto dei contrasti con Manolo De Agostini: discussioni per vicende personali, liti, provocazioni e racori. I due venerdì si sarebbero ritrovati nello stesso bar e ci sarebbe stata una discussione tra i due. De Agostini avrebbe anche aggredito Caredda. A quel punto il 50enne, esasperato, sarebbe tornato a casa per prendere la pistola: forse l’intento era quello di spaventare il rivale. Il figlio e un altro ragazzo, preoccupati, lo hanno seguito. Una volta tornato in via Schiavazzi ci sarebbe stato un nuovo confronto all’esterno del bar. Stefano Caredda avrebbe così sparato un colpo di pistola colpendo alla gamba l’avversario. E il figlio con il minorenne avrebbero usato un coltello e una katana procurando altre ferite non solo a De Agostini ma anche al nipote. Poi l’arresto.

