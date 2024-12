«Spari contro le mie serre, ora basta» 

«Ho sentito la sventagliata all’improvviso». Attilio Garau, imprenditore agricolo di 59 anni, stava lavorando all’interno delle sue serre, zona Santa Vittoria, confinanti con il fiume Santa Lucia, quando un cacciatore ha impallinato il plexiglas che protegge le sue verdure. No, non è stato un attentato contro la sua persona, si affretta a precisare. «Purtroppo capita spesso, di giovedì e domenica, che nella zona compaiano cacciatori, malgrado i divieti e soprattutto, fatto gravissimo, malgrado la breve distanza da abitazioni, aziende come la mia, un maneggio e un rifugio per cani. Ci potrebbe scappare il morto, ma nessuno interviene».

L’accusa

Attilio Garau ha pubblicato il suo sfogo sui social, nel tentativo che chi di dovere intervenga per porre rimedio a questa situazione. «Mi è capitato spesso – aggiunge l’imprenditore – di dover discutere animatamente con i cacciatori che vengono con cani e doppiette dalle nostre parti. Qualcuno si è scusato e ha scaricato il fucile, con altri la discussione è stata meno civile e si è arrivati anche alle minacce, in tanti poi continuano a frequentare questa zona durante la stagione venatoria. E purtroppo nessuno interviene».

I controlli

L’invito è rivolto alla polizia locale e ai ranger o ai carabinieri: «Servirebbero maggiori controlli – prosegue Attilio Garau – perché è assurdo che qualcuno venga a cacciare in una zona così vicina all’abitato. I cacciatori usano la pista ciclabile o il fiume in secca per avvicinarsi alla selvaggina, poi sparano verso il fiume. Proprio dove sono presenti le aziende agricole e dove si lavora tutti i giorni, anche le domeniche durante la stagione di caccia».

Attilio Garau mostra i segni dei pallini che hanno bucherellato in diversi punti le sue serre a Santa Vittoria. «Non è una questione di danni rilevanti, sia chiaro, ma dei pericoli e dell’impunità. Eppure a poche centinaia di metri l’amministrazione comunale di Capoterra ha piazzato delle telecamere di videosorveglianza, sia per la sicurezza sia per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Ecco, forse potrebbero essere usate anche per smascherare chi va a caccia nelle zone proibite, in barba ai divieti, mettendo a rischio l’incolumità delle persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA