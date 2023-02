Spari all’Università, uccisi tre studenti 

Lansing . Un'altra strage in una scuola sconvolge l'America. E lo schema si ripete: un killer con problemi di salute mentale che era già stato arrestato per un'arma da fuoco carica e nascosta senza il relativo permesso. Questa volta teatro della follia omicida è stata la Michigan State University, dove un uomo ha aperto il fuoco nel campus uccidendo tre studenti e ferendone altri cinque, che ora si trovano in condizioni critiche.

Lo scontro con gli agenti

Il sospetto killer è il 43enne afroamericano Anthony Dwayne McRae, che dopo la strage si è sparato togliendosi la vita durante uno scontro con gli agenti. L'allarme è scattato poco dopo le 20 di lunedì, ora locale, nel campus di East Lansing, a circa 150 chilometri da Detroit. L'uomo, che indossava una maschera nera, ha aperto il fuoco in un’aula seminando il panico. Alcuni studenti hanno sfondato la finestra e sono usciti, mentre tre sono morti e altri sono caduti a terra feriti.

La libertà vigilata

La polizia ha trovato un biglietto in tasca del killer il quale «indicava una minaccia per due scuole pubbliche di Ewing», in New Jersey. Secondo le forze dell'ordine McRae, che aveva una storia di problemi mentali, aveva «un possibile collegamento con Ewing». L’uomo era stato già arrestato nel 2019 perché trovato con un'arma da fuoco carica senza il relativo permesso. Trascorse un anno e mezzo in libertà vigilata, terminata nel maggio 2021.