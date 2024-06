Spari al Corso, condannato a dieci mesi 

Nel luglio scorso, nel primo pomeriggio, aveva scatenato il panico in pieno centro a Nuoro, prima esplodendo dei colpi con una pistola (risultata un’arma giocattolo perfetta riproduzione di quella vera che aveva il regolare tappo rosso) al corso Garibaldi, e poi spostandosi davanti al sagrato della chiesa delle Grazie, dove, raggiunto dai carabinieri allarmati dai passanti preoccupatati, aveva puntato l’arma contro i militari. Ieri Sebastiano Puddu, nuorese di 33 anni, difeso da Caterina Zoroddu è stato condannato dal giudice Filippo Orani, col rito abbreviato, a dieci mesi di reclusione per resistenza. Per lui il pm aveva chiesto la condanna a sei mesi. L’episodio il 19 luglio, attorno alle 14 davanti alla chiesa delle Grazie, sotto il solleone. L’arma aveva il tappino rosso alla canna, ma non sarebbe stato subito notato dai militari che hanno rischiato di aprire il fuoco perché ai reiterati inviti ad abbassare la pistola Puddu non aveva obbedito. Il tappo rosso non notato immediatamente per via della concitazione del momento, visto che l’allarme giunto al 112 parlava di un uomo armato che sparava in aria. Il gran caldo, con il sole sulla faccia dei militari, ha fatto il resto. Solo il sangue freddo degli operatori ha evitato che l’episodio potesse avere delle conseguenze più gravi. (f. le.)

