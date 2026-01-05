Spari ai Quartieri spagnoli Individuati gli aggressori del fratello di Pisacane 

Sono stati individuati anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza i responsabili del ferimento a colpi di pistola ai danni di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio, allenatore del Cagliari, avvenuto nella notte fra venerdì e sabato ai Quartieri Spagnoli, a Napoli: la squadra Mobile sarebbe sulle tracce del fratello di una delle ragazze che era stata rimproverata dal giovane Pisacane (28 anni) per aver molestato una cameriera del suo ristopub, il PisaDog19 Spritz.

Il quadro su quanto avvenuto prima dell’aggressione si è fatto sempre più chiaro con il passare delle ore, anche grazie alla testimonianza di Andrea Pisacane, 68 anni, padre del tecnico e della vittima: al momento della violenza c’era anche lui.

Il ventottenne durante la serata era intervenuto a difesa di una dipendente del locale che era stata presa di mira da tre clienti. Un’accesa discussione durante la quale lui aveva fatto da paciere. Le ragazze si erano poi allontanate, prima dell’arrivo della polizia.

Dopo la chiusura il giovane Pisacane stava rientrando a casa, intorno alle 4. E con il padre è stato avvicinato da tre uomini, a volto scoperto. «Ci hanno dato addosso», ha raccontato Andrea Pisacane, «e uno, che aveva la birra in mano l'ha lanciata in faccia a Gianluca. Hanno bisticciato. Poi uno ha preso la pistola, è venuto vicino e ha sparato». Due colpi, alla gamba destra. Anche il padre avrebbe subito delle percosse. Gianluca Pisacane è stato portato all’ospedale dei Pellegrini: le sue condizioni non sono mai state gravi e sono in lento miglioramento.

Sull’episodio si sono messi subito al lavoro gli agenti della squadra Mobile e del commissariato di Montecalvario, che incrociando resoconti dei testimoni e riprese sono risaliti ai nomi dei tre responsabili, sui quali sono in corso valutazioni da parte dell’autorità giudiziaria. Uno sarebbe il fratello di una delle ragazze coinvolte nella lite avvenuta durante la serata. Ma per avere certezze è necessario attendere gli sviluppi investigativi, che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

