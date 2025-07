Spari a San Michele, mistero sul movente 

Un proiettile, pare di pistola, conficcato in un braccio. E nemmeno una parola su quanto era appena accaduto. È già rientrato a casa Christian Pisano, il cagliaritano di 38 anni ferito sabato sera mentre camminava in via Bosco Cappuccio da un uomo armato, che ha fatto fuoco contro di lui. Pisano, già noto alle forze dell’ordine, non ha dato l’allarme al numero telefonico per le emergenze: in auto - non è ancora chiaro se condotta da lui oppure è stato accompagnato da qualcuno - ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, che dopo la visita e gli accertamenti diagnostici ha inviato il paziente nel reparto di Ortopedia. I medici hanno estratto il proiettile che era conficcato nel suo braccio, con un intervento di una certa semplicità. Dopo poche ore di osservazione, Pisano è stato dimesso ed è rientrato a casa. Zitto com’era arrivato.

Gli accertamenti

Gli investigatori stanno cercando di fare luce sul misterioso episodio avvenuto sabato sera, verso le 19 nel quartiere di San Michele, a quanto sembra senza testimoni o comunque, se ce ne sono stati, non avrebbero parlato con gli inquirenti che stanno indagando su questo misterioso episodio. Il riserbo sulle indagini è totale: non è escluso che l’indagine punti su una pista precisa malgrado il silenzio ostinato in cui si è chiuso Pisano fin dal momento in cui si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Non è insomma escluso che le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, siano prossima a una svolta.

Ricostruzione confusa

Le certezze, in questa vicenda, sono ben poche. Nessuna pattuglia di polizia e carabinieri è intervenuta in via Bosco Cappuccio subito dopo l’agguato. Resta dunque avvolto nel mistero l’episodio di sabato sera. Proprio in quella strada l’uomo centrato da un proiettile al braccio è stato affrontato dal rivale armato, che ha fatto fuoco. Christian Pisano non ha dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due: ha invece preferito raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale in via Peretti, dove dopo una sommaria visita da parte di un infermiere è stato condotto in una medicheria per le prime cure..

L’intervento

Pochi minuti dopo il trasferimento nel reparto di Ortopedia, dove i chirurghi hanno estratto il proiettile dal braccio di Pisano. Dopo la medicazione finale è stato dimesso: le sue condizioni sono buone, la ferita non è grave. Ora si indaga per identificare chi e perché gli ha sparato per strada, creando grande preoccupazione in città.

