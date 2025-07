Spari a San Michele, i carabinieri sulle tracce dell’autore 

Resta avvolto nel mistero il ferimento di Christian Pisano, il cagliaritano di 38 anni raggiunto da un colpo di pistola a un braccio sabato sera mentre camminava in via Bosco Cappuccio, nel quartiere di San Michele. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sul misterioso agguato, che si è concluso con una ferita non grave, tanto che dopo l’estrazione del proiettile da parte degli ortopedici dell’ospedale Brotzu, l’uomo è stato dimesso ed è rientrato a casa.

Fin dal primo momento, Pisano non è stato prodigo di particolari con i carabinieri della Compagnia, che gli hanno chiesto di ricostruire l’episodio di cui è stato vittima. L’uomo avrebbe detto di essere stato sorpreso alle spalle e di non aver visto chi gli ha sparato. Subito dopo l’agguato, mentre sanguinava dal braccio raggiunto dal proiettile, la vittima non ha chiamato alcun servizio di emergenza, nemmeno un’ambulanza del 118. Ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, da cui è partita una segnalazione alle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno insistito con l’uomo - che conoscevano già per via di precedenti questioni -. ma la vittima ha insistito sul fatto di non aver avuto il tempo di vedere che cosa era accaduto.

Questo non significa, però, che gli investigatori non si siano fatti un’idea del movente, e forse anche dell’autore, di questo ferimento. Lavorano su una pista molto ben individuata, ma senza far trapelare alcunché per quanto riguarda gli accertamenti, che potrebbero presto portare a sviluppi importanti.

