Spari a Beverly Hills contro la villa di Rihanna 

Giallo in casa di Rihanna: una donna armata con un fucile semiautomatico in stile Ar-15 ha sparato in pieno giorno contro la villa della cantante sulle colline sopra Beverly Hills. La popstar era in casa al momento dell’assalto. La sparatrice, di nome Ivanna Lisette Ortiz, è stata successivamente fermata in un parcheggio di Sherman Oaks e l’arma è stata recuperata. L’accusa è di tentato omicidio e la procura losangelina, che oggi annuncerà ufficialmente le incriminazioni, ha posto una richiesta di cauzione da oltre 10 milioni di dollari.

Non è chiaro al momento se la donna, che ha 35 anni, avesse preso intenzionalmente di mira la casa di Rihanna. La popstar e imprenditrice, classe 1988, inserita dal Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo, nel 2021 è stata prima musicista donna a raggiungere lo status di miliardaria con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi secondo la rivista Forbes.

Una decina di colpi sarebbero stati sparati contro la vasta residenza su Beverly Crest da una Tesla bianca ferma dall'altra parte della strada, mentre altre raffiche avrebbero colpito ville vicine. Almeno quattro proiettili hanno crivellato il muro di cinta della mansion, dove la fondatrice di Fenty Beauty vive con il compagno, il rapper A$ap Rocky, e i tre figli RZA, Riot e Rocki, l’ultima dei quali è nata in settembre. Non è chiaro se A$ap o i bambini fossero con Rihanna all'interno della villa.

RIPRODUZIONE RISERVATA