«Cercheremo di fare una buona difesa e limitare i loro contropiede e tiri veloci, vediamo se basta per vincere», così l'esterno Filip Kruslin nel presentare il match di stasera contro Varese. Si gioca al Palaserradimigni con inizio alle 20.45 ed è una sorta di spareggio per il quarto posto. L'ideale sarebbe vincerlo di almeno 7 punti, perché la gara dell'andata ha visto il successo di Varese 86-81. Perdere significa invece per il Banco dimezzare le possibilità di chiudere nell'ultima posizione che garantisce la bella nei quarti scudetto, perché Varese oltre a portarsi a +2 farebbe pesare il 2-0 negli scontri diretti. Sono davvero tante le similitudini in fatto di cifre tra le due formazioni. Entrambe arrivano da cinque vittorie di fila, anche se il cammino di Varese è stato più costante, mentre quello della formazione sassarese ha avuto un'impennata dall'Epifania in poi. Entrambe hanno facilità nel segnare oltre 95 punti. «Controllare il ritmo, avere equilibrio in attacco senza forzature e limitare i loro rimbalzi offensivi sono le chiavi del match», aggiunge il tecnico Piero Bucchi.

L'ala Jones è ancora alle prese con il problema fisico che gli ha fatto saltare la gara di Scafati. Acciacchi anche per altri due giocatori del quintetto come evidenziato dall'allenatore biancoblù: «Non è stata una settimana tranquilla, Robinson e Stephens si sono fermati e li valuteremo prima della gara». Dei due quello più recuperabile sembra il centro Stephens. Va da sé che senza Robinson e Jones avranno spazio il play-guardia Chessa e l'ala Raspino.

I duelli

Il play Ross è sul podio del suo ruolo in serie A: 20 volte in doppia cifra nelle ultime 21 gare, secondo assistman (7) dietro Cinciarini e già all'andata con 15 punti è stato decisivo. La guardia Brown è un realizzatore da 16 punti di media mentre l'ala piccola Johnson stravinse all'andata il confronto con Jones: 20 punti e 10 rimbalzi. Vista l'assenza molto probabile di Jones saranno Raspino e Kruslin a doversi occupare di lui. Sotto canestro si alternano l’atletico Tariq Owens e il tecnico Caruso, che ha fatto molto bene con la nazionale in Spagna. Due avversari tosti per Stephens e Diop. Da ala forte possono giocare sia Woldetensea che il possente Reyes e qui qualche vantaggio puà prenderselo la Dinamo.

La Dinamo femminile