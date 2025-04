Spareggio Champions a Gasp 

Roma. L’Inter, dopo la vittoria di sabato sul Cagliari, allunga e aspetta fiducioso a +6 il posticipo di oggi del Napoli con l’Empoli. La corsa scudetto è tracciata, quella per la Champions vive la rinascita dell’Atalanta, che ferma la lunga marcia del Bologna, a sua volta superato al quarto posto dalla tonica Juve di Tudor, ormai un’altra squadra rispetto a quella compassata di Thiago Motta. Non è una bocciatura la sconfitta di Bergamo per l’ottimo Bologna di Italiano, che ritrova la sconfitta dopo otto gare senza sporcare il suo torneo di eccellenza. Semmai è la resurrezione dell’Atalanta che dopo tre ko torna a vincere in casa dopo quattro mesi, e lo fa con un approccio da vecchia Dea. Sblocca Retegui, a quota 23 gol, su uno spunto di Bellanova che festeggia nervosamente provando a esorcizzare il suo coinvolgimento nella questione scommesse. Poi l’attaccante azzurro, di carattere e di forza, resiste a Lucumi, crossa per Pasalic che chiude la questione al 21’. C’è la reazione del Bologna ma un palo su conclusione respinta di Ndoye e le superbe parate di Carnesecchi blindano il 2-0. L’Atalanta riparte (anche se Kolasinac si è rotto il crociato e dovrà stare fuori parecchio), il Bologna ora deve inseguire il quarto posto.

Europa

Zona Champions che si allontana per la Fiorentina che ha la testa rivolta ai quarti di Conference: la stanchezza accumulata giovedì in Slovenia e la buona prova del Parma producono un pari che risulta una pepita d’oro per gli emiliani che guadagnano un punto sul Lecce e guardano con meno timore a una volata salvezza che sarà comunque lunga e complicata. Palladino si affida a Gudmundsson e Kean che hanno però le polveri bagnate. È il Parma che si mangia una colossale occasione con Bernabè, che si fa ipnotizzare da De Gea. Nella ripresa, i viola provano a forzare i tempi, ma Kean sbaglia, Fagioli e Dodò vengono neutralizzati da Suzuki. La Fiorentina e il Milan nonostante il tardivo risveglio di Udine, sembrano ormai spacciati nella corsa al quarto posto.

Zona rossa

Salvezza sostanzialmente raggiunta dal bel Como di Fabregas che supera il Torino con un gol nel primo tempo di Douvikas su assist di Vojvoda. I lombardi si portano a 36 punti, una classifica di tutto rispetto. Bella partita che il Como conquista grazie a una maggiore intraprendenza. I granata hanno parecchie occasioni per riportarsi in pareggio, con Gineitis e Elmas. Poi c’è anche un gol di Ilic che viene annullato. Prosegue a passo lento ma sicuro la marcia verso la salvezza del Verona, che pareggia col Genoa e plana a +8 dal terzultimo posto. È una partita un po’ sonnacchiosa che si desta nella ripresa per merito del Verona che prova con insistenza a incamerare i tre punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA