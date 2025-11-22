Spareggio amaro  per il Tc Cagliari 

Il sogno del Tc Cagliari si infrange a un passo dall'estasi. Le ragazze di capitan Vassallo Arguello pareggiano i conti rispetto al 3-1 subito nell'andata della semifinale-scudetto di tennis a squadre femminile, ma perdono il doppio di spareggio che consegna il pass al Ct Palermo. Ci sono volute 13 ore, 5 match e 15 set per decidere la prima finalista di Serie A (la seconda si conoscerà oggi, nella sfida tra At Verona e Tc Rungg, con le scaligere forti del 3-1 conquistato ad Appiano).

A Monte Urpinu, il match inizia bene per le padrone di casa, con Alessandra Mazzola che rimonta 2-6, 6-1, 6-3 in circa 2h Anastasia Abbagnato. Le palermitane pareggiano i conti con Giorgia Pedone, che in 2 ore la spunta 4-6, 6-2, 6-3 su Nuria Brancaccio. Alle siciliane basta ora un punto per chiudere i conti, ma le cagliaritane ce la mettono tutta per rovinare la festa. Il 2-1 rossoblu arriva grazie a Marcella Dessolis, che ci mette quasi 2h30' per venire a capo di Federica Bilardo, sconfitta 6-3, 4-6, 6-3. Parola al doppio: da una parte Brancaccio e Dessolis, dall'altra Abbagnato e Pedone, con le padrone di casa vincenti 7-5, 2-6, 10-8. Pareggiato il 3-1 dell'andata, il discorso-qualificazione si decide con il doppio di spareggio. Stesse coppie in campo e altalena di emozioni. Le cagliaritane vincono il primo set 6-4 e filano spedite anche nel secondo fino al 3-0. Poi sprecano occasioni importanti: due palle del 4-0, altre due per il 5-3 e, soprattutto, due matchpoint sul 5-4 e tre sul 6-5. Si va al tiebreak, conquistato 7-3 da Palermo. Decide il match-tiebreak: le siciliane prendono il comando delle operazioni e, al terzo match point, centrano la qualificazione alla finale per 10-5.



