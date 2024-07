Sparatoria per la cocaina, tre arresti 

Quella fucilata contro un giovane di Simaxis è sembrata da subito strana. Ma il chilo di cocaina trovato in un canale a pochi metri dal luogo dell’agguato è stato l’elemento chiave: dietro il ferimento di Davide Desogus, 28enne di Simaxis, c’era uno scambio di droga e denaro finito male. Dopo accurate indagini e l’arresto dei due aggressori (e acquirenti dello stupefacente) Francesco Nicolò Mascia, 27 anni di Uras e Stefano Corrias (37) di Villanova Tulo, adesso i carabinieri hanno chiuso il cerchio: anche la vittima, Desogus, è stata arrestata per detenzione di droga e porto di una pistola.

La storia

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Oristano, Corrias insieme a un altro complice il 19 dicembre scorso aveva un appuntamento con Desogus (assistito dall’avvocato Carlo Pau) per l’acquisto di due chili di cocaina. Una volta arrivati al luogo dell’incontro, forse a causa di contrasti sulla somma di denaro da sborsare l’accordo sarebbe saltato. E Mascia (difeso dall’avvocato Roberto Zanda) che fino a quel momento era rimasto nascosto, si avvicinò puntando il fucile contro Desogus mentre gli altri due gli intimarono di consegnare la droga. Ma il 28enne di Simaxis non acconsentì alla richiesta, anzi lanciò la busta con la droga in un canale e a quel punto venne esplosa la fucilata. Secondo quanto accertato dai militari Desogus, nonostante la ferita alla gamba, rispose alla fucilata sparando con una pistola ad altezza d’uomo: colpì il lunotto dell’auto utilizzata dai tre che, pur nei momenti concitati della sparatoria e della fuga, riuscirono a portare via un chilo di droga.

Le indagini

Immediate le indagini da parte dei carabinieri del Reparto operativo e della Compagnia di Oristano che a maggio scorso su disposizione della giudice Federica Fulgheri hanno arrestato Francesco Nicolò Mascia e Stefano Corrias per tentato omicidio, rapina aggravata, lesioni gravissime, traffico di stupefacenti e porto abusivo di armi. Le indagini, coordinate dalla pm Sara Ghiani, sono andate avanti e nei giorni scorsi i militari del Nucleo investigativo e della Compagnia, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e dal nucleo cinofili, anti-esplosivo e antidroga di Cagliari, hanno arrestato anche Desogus per detenzione di droga e possesso di armi: era lui che possedeva i due chili di cocaina. Per il 28enne di Simaxis il giudice ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico.

Nel corso dell’operazione e delle perquisizioni, i carabinieri hanno trovato un’ingente quantità di cannabis,bilancini di precisione e un petardo ad alto potenziale.

