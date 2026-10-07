Sparatoria notturna in pieno centro 

Colpi di arma da fuoco in pieno centro a Bari Sardo. Un episodio che ha seminato paura tra i residenti e su cui ora indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, i colpi sarebbero stati esplosi durante la notte tra martedì e ieri. Obiettivo apparente alcuni cartelli stradali. Ma la traiettoria dei proiettili avrebbe raggiunto anche le facciate di alcune abitazioni private e le serrande di edifici che si affacciano sulla strada.

I fatti

Via Tortolì è una delle strade più trafficate di Bari Sardo, asse di collegamento con Tortolì e densamente abitata. Una zona residenziale, con molte famiglie e attività. Sarebbero stati proprio alcuni residenti, svegliati dai boati nella notte, a dare l’allarme. Sul posto, a distanza di pochi minuti, le pattuglie dell’Arma. A terra, secondo quanto appreso, i segni del passaggio dei colpi: cartelli stradali forati, ammaccature sulle serrande metalliche, schegge di intonaco staccate dai muri perimetrali di due abitazioni. Sul campo nessun ferito, ma nell’aria un clima di tensione e inquietudine.

Le indagini

Sul caso lavorano i carabinieri della stazione di Bari Sardo e i colleghi della compagnia coordinati dalla Procura di Lanusei. Massimo riserbo da parte degli inquirenti. Al momento non viene diffuso alcun dettaglio sul tipo di arma utilizzata, sul numero di colpi esplosi e sulla possibile matrice del gesto. Ieri, alla luce del sole, i militari hanno effettuato i rilievi tecnici lungo l’intero tratto interessato, hanno fotografato i punti di impatto e avrebbero avviato l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privati e pubblici installati in via Tortolì e nelle strade vicine. Acquisizione che potrebbe risultare decisiva per risalire all’autore o agli autori e al mezzo utilizzato (eventualmente) per allontanarsi.

Il movente

Non si esclude alcuna ipotesi: dall’atto vandalico grave al gesto intimidatorio mirato. Un’ipotesi, quest’ultima, che gli investigatori stanno vagliando con particolare attenzione proprio per la dinamica e per il fatto che non siano stati colpiti solo i cartelli ma anche alcune parti di abitazioni. Il personale dell’Arma è rimasto qualche ora in via Tortolì per completare gli accertamenti. Le indagini sono in corso e in paese, ieri mattina, l’episodio era sulla bocca di tutti.

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