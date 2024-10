Sparatoria nella notte: muore un quindicenne, feriti altri due giovani 

NAPOLI. Una ventina di colpi esplosi da due o tre armi da fuoco, lungo un fronte di circa 250 metri, che non hanno solo mandato in frantumi finestrini e parabrezza delle auto parcheggiate e la vetrina di un negozio: hanno ucciso un 15enne.

È accaduto mercoledì notte in via Carmeniello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I, nel cuore di Napoli. Emanuele Tufano è stato colpito alle spalle, forse mentre scappava. A ucciderlo sarebbe stato un singolo proiettile e un sistema di videosorveglianza potrebbe avere ripreso il delitto. I suoi genitori erano in vacanza a Ibiza, hanno appreso lì della sua morte.

Secondo una prima ricostruzione mercoledì notte c’è stato un inseguimento, durante il quale sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco. Non si esclude che i ragazzi si fossero dati appuntamento, forse per risolvere delle divergenze, e che la discussione sia degenerata fino a sfociare nella sparatoria. Mercoledì notte al pronto soccorso del Cto si sono presentati anche due ragazzi, di 14 e 17 anni: al primo i medici hanno medicato delle escoriazioni, per il secondo si è reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza per estrarre l’ogiva di un proiettile da un braccio. Sono due amici della vittima e si ipotizza siano coinvolti nella vicenda. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni e dunque potranno rispondere a chi indaga, nella speranza che contribuiscano ad individuare il killer del quindicenne. Emanuele era incensurato e residente nel quartiere Sanità. Studiava in un istituto professionale e lavorava in un’officina.

