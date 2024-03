Sparatoria nel parco, c’è un secondo indagato 

C’è un secondo indagato indagato a piede libero per il duplice tentato omicidio, avvenuto all’una di notte del 13 luglio scorso nel parco di Uta. Oltre al cagliaritano Simone Picciau, 31 anni, gli accertamenti del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri avrebbero rivelato la partecipazione all’agguato anche di Pierpaolo Ena, 32 anni di Decimoputzu, che avrebbe accompagnato lo sparatore. Il giovane è così stato iscritto nel registro degli indagati dalla sostituta procuratrice Nicoletta Mari che starebbe chiudendo le indagini sull’episodio, ricostruendo anche il movente.

Il primo sospettato

Due giorni dopo il duplice tentato omicidio, nel pomeriggio, Simone Picciau si era costituito alla stazione dei carabinieri di Stampace, a Cagliari. Poche ore prima, durante la notte, degli spari di pistola avevano ferito Daniel Pibiri e Luca Marongiu, di 46 e 36 anni, di Uta: uno dei due era finito in ospedale in gravi condizioni, l’altro aveva riportato ferite più lievi. Il presunto sparatore si era presentato poi presentato spontaneamente ai militari che lo cercavano dal giorno stesso dell’agguato, accompagnato dal difensore Marco Lisu e cui poi si è aggiunto l’avvocato Francesco Marongiu. Immediate erano scattate le indagini degli specialisti del Ris nel parco urbani di S’Olivariu, diventata la scenda del duplice tentato omicidio.

Il colpo di scena

Secondo una prima ricostruzione, i due feriti avrebbero avuto una discussione con un altro uomo, poi si sarebbero seduti su una panchina. Trascorso qualche minuto, l’uomo sarebbe tornato al parco armato di pistola e avrebbe sparato cinque colpi. Il più grave dei due feriti sarebbe stato raggiunto all’addome e al volto: al Policlinico il medici hanno cercato a lungo di salvargli l’occhio e ridurre l’entità del danno. L’amico, invece, sarebbe stato ferito ad un arto. A lungo il movente della sparatoria è rimasto poco chiaro, ma gli investigatori guidati dal pm Nicoletta Mari avrebbero ipotizzato un movente passionale. Di recente, poi, è arrivato il colpo di scena con l’iscrizione nel registro degli indagati di Pierpaolo Ena, dopo la consulenza effettuata dal Ris.

Il giovane di Decimoputzu ha nominato come propri difensori Mauro Massa e Rita Dedola. La notifica per gli accertamenti tecnici irripetibili del reparto scientifico dei carabinieri è stata inviata anche ai due feriti: Daniel Pibiri è difeso da Patrizio Rovelli e Michela Tati, mentre Luca Marongiu è assistito da Stefano Antonio Atzeni.

