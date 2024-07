Sparatoria fra banditi e vigilante nel centro commerciale 

ROMA. L’assalto a una gioielleria pistola in pugno, gli spari tra i clienti e la fuga. Momenti di terrore ieri mattina al centro commerciale Roma Est, alla periferia della capitale, dove una rapina è terminata con un conflitto a fuoco tra i ladri e una guardia giurata. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta tra dipendenti e clienti che passeggiavano nella galleria di negozi.

L’allarme è scattato poco dopo le 10,30, quando sono stati sentiti dei colpi d’arma da fuoco ed è stato allertato il numero di emergenza 112. Diverse volanti ha circondato gli accessi del centro commerciale mentre alcuni commessi, spaventati, abbassavano le serrande e si chiudevano dentro i negozi. «Abbiamo sentito gli spari e poi le urla. Gridavano che c’era un uomo con la pistola - racconta la commessa di un negozio di cosmetici allo stesso piano della gioielleria - Allora ho abbassato le serrande. In quel momento c’era anche una cliente, ci siamo nascoste insieme nel retro del negozio». Altri clienti sono usciti di corsa in strada con le buste in mano.

In tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità. Secondo quanto ricostruito dalla polizia i due rapinatori, a volto coperto, sono entrati nella gioielleria al secondo piano brandendo una pistola, hanno minacciato il personale e rubato i gioielli dagli espositori. Nella fuga hanno esploso dei colpi di pistola, un vigilante ha risposto al fuoco e un proiettile ha mandato in frantumi una vetrina. A quel punto i due uomini sono scappati su una Fiat Punto grigia, dove forse ad attenderli c’era un complice, ritrovata qualche ora dopo in via Luigi Crocco, poco distante dal centro commerciale. Dopo gli accertamenti sull’auto gli agenti vagliano i video delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale e i tre bossoli trovatio nella goielleria. Ancora da quantificare il valore del bottino.

