Sparatoria della Cascina Spiotta, quattro Br a giudizio 49 anni dopo 

Torino. La resa dei conti della procura di Torino con gli anni di piombo è cominciata ieri a Palazzo di Giustizia: quattro ex Br sono imputati per lo scontro a fuoco del 1975 alla Cascina Spiotta nel quale morì anche Mara Cagol. Della morte dell’appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso sono chiamati a rispondere i capi storici Renato Curcio e Mario Moretti e gli ex militanti Lauro Azzolini e Pierluigi Zuffada. Nel dicembre del 2021 Bruno D’Alfonso, figlio della vittima, aveva fatto riaprire l’inchiesta con una denuncia alla Dda. Chiedeva ai magistrati di cercare il brigatista sfuggito alla cattura e mai identificato. Ora i Pm sono convinti che sia Azzolini.

