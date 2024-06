Sparare ai cervi? La proposta fa discutere 

Sparare ai cervi perché provocano troppi incidenti stradali? «Farneticazioni»: l’associazione ambientalista Gruppo di intervento giuridico (Grig) si schiera contro la proposta di aprire alla caccia selettiva e alla riduzione numerica avanzata dal sindaco di Pula Walter Cabasino e dall’assessore di minoranza Emanuele Farneti. Secondo l’Istat, ricorda il Grig, in Italia, nel 2022, soltanto due incidenti stradali su mille sono stati provocati da animali selvatici.

A Pula il tema è rovente: martedì scorso nella zona di Is Molas un turista di 67 anni, Gianfranco Palma, residente a Milano, è morto dopo avere centrato un cervo con lo scooter. Dopo la tragedia, diversi automobilisti hanno raccontato i propri incontri ravvicinati, tutt’altro che piacevoli, con i cervi nel territorio comunale. Per l’associazione ambientalista guidata da Stefano Deliperi, però, «il piombo» non è la soluzione: «Nessuno – si legge in un comunicato diffuso ieri – propone quelle recinzioni alte e robuste, magari anche elettrificate, lungo la viabilità principale e secondaria che sono realtà quotidiana in gran parte d’Europa».

Il sindaco

«La proposta di abbattimenti selettivi – replica Cabasino – è condivisa da tutti i sindaci dei paesi lungo la 195. Non è Far West: si fa in tutte le Regioni. Certo è l’ultima ratio: io sono il primo difensore degli animali, ma qui da dieci anni non si trovano alternative. Il problema non è più differibile: una soluzione va trovata. La tragedia dell’altro giorno era ampiamente annunciata: l’estate scorsa siamo arrivati a un incidente al giorno. Un cervo che attraversa è un ostacolo di alcuni quintali che ti trovi in mezzo alla strada». La recinzione alta e magari elettricata proposta da Grig? «Se la Regione se la sente di finanziarle ben vengano le recinzioni. Comporterebbero un impegno economico importante e un impatto paesaggistico da valutare. Poi in alcune zone gli animali arrivano sulla Statale passando sotto i ponti: lì che si fa? Per non parlare dei tanti contadini che hanno dovuto abbandonare vigneti o campi di fave perché gli animali li devastano. Il problema è complesso e va affrontato in modo multidisciplinare. Lunedì ne parleremo col prefetto e l’assessora regionale competente».

Coldiretti

Il Grig ne ha anche per Coldiretti che giovedì prossimo, davanti a tutte le Prefetture dell’Isola, protesterà con un sit-in contro i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture e nei giorni scorsi ha ricordato che nel 2023 gli incidenti stradali provocati da animali allo stato brado sono aumentati rispetto al 2022, in Italia e specialmente in Sardegna. Il Grig ricorda che il suo ricorso alla Commissione europea contro i piani di abbattimento della fauna selvatica previsti dalla legge 197 del ‘22 voluta dal Governo Meloni «ha avuto più di 30 mila adesioni e ha fatto aprire una procedura di infrazione per violazione del diritto comunitario». Non solo: «Nel 2022 ben 80.445 persone si sono espresse per la tutela assoluta del cervo sardo».

«Noi – mette le mani avanti Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti – chiediamo semplicemente l’applicazione della norma nazionale che prevede la delibera regione dei piani di contenimento. La Regione sarda ha delegato le Province, ma non tutte hanno attivato né i piani né i corsi per coadiutori, che dovrebbero formare le figure autorizzate a effettuare gli abbattimenti. Se un contadino, professionista o anche hobbista, denuncia alla Provincia danni alle colture causati da animali selvatici è previsto che venga attuato il piano di contenimento: invece non avviene. Giovedì prossimo davanti alle Prefetture porteremo angurie bucate e tubi danneggiati. Quanto agli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, in Sardegna se ne sono registrati quattro nelle ultime settimane».

