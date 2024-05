Spara quattro colpi contro il marito, poi si uccide 

PALERMO. Erano tornati insieme da qualche anno, dopo un periodo di separazione, Pietro Delia, commercialista di 65 anni, e Laura Lupo, 62enne agente della polizia municipale. Ieri mattina sono stati trovati morti in casa in via Notarbartolo a Palermo, non lontano dall'albero Falcone e dall'abitazione, presidiata dalla guardia di finanza, di un magistrato che lavora a Roma. La donna avrebbe impugnato la pistola di ordinanza e avrebbe sparato contro il marito quattro colpi che lo hanno raggiunto al torace e all'addome; poi avrebbe rivolto contro di sé l'arma prima ferendosi e poi togliendosi la vita.

Sono stati riscontrati nel primo esame del medico legale ferite al collo e alla testa della donna. La prossima settimana sarà eseguita l'autopsia. A scoprire i cadaveri sono stati i vigili del fuoco chiamati dai vicini e dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. La giovane, anche lei commercialista, aveva un appuntamento con il padre per andare allo studio che si trova in via Nicolò Gallo. «Non potevamo mai pensare una cosa simile», ha detto un familiare nei pressi dell'abitazione.

I carabinieri del comando provinciale hanno trovato i due corpi riversi in cucina. La donna impugnava ancora la pistola. Nessun segno di effrazione nella porta d'ingresso. La casa in ordine, nulla fuori posto. L'ipotesi è che tra i due ci fosse una crisi in atto. Marito e moglie erano conosciuti e apprezzati nelle loro attività. Laura Lupo era in servizio nei vigili urbani da trent'anni. Da qualche anno era distaccata agli uffici del giudice di Palermo.

