Spara in faccia alla vicina di casa 

Stava armeggiando con la bombola del gas, Pasquale Serra, e la vicina di casa, Petronela Codreanu, è entrata nell’abitazione dell’uomo insieme al marito per cercare di calmarlo e convincerlo a non fare sciocchezze. Ed è stato un momento terribile a Golfo Aranci, in pieno centro, perché stando alle indagini dei Carabinieri, Serra (60 anni, un uomo con molti problemi) ha preso un fucile da sub e ha sparato contro i vicini di casa. Il marito di Petronela Codreanu è stato sfiorato dalla fiocina che ha colpito sotto l’occhio la donna. Serra è stato immobilizzato e subito tutte le persone presenti nella palazzina di via Libertà hanno soccorso la vittima. Le condizioni di Petronela Codreanu (una donna di nazionalità rumena da tempo residente in Gallura) sono apparse subito gravi. Mentre i Carabinieri di Golfo Aranci e del Reparto territoriale di Olbia arrestavano Serra, la vittima veniva trasferita in elicottero a Sassari. Stando ai primi accertamenti, Petronela Codreanu non è in pericolo di vita, ma potrebbe perdere un occhio. La contestazione a carico di Serra, in attesa delle valutazioni del pm di turno, è quella di tentato omicidio.

Paura nel condominio

Le persone che vivono nei pressi del condominio di via Libertà confermano le intemperanze e le reazioni scomposte di Serra, molto frequenti e allarmanti. «I problemi erano continui e ieri si è rischiato grosso», dice un vicino. A quanto pare Serra si era asserragliato in casa e la famiglia di Petronela Codreanu aveva capito che stava per fare qualche sciocchezza aprendo la bombola del gas. Una ricostruzione dei fatti che ora dovrà essere verificata dalla Procura di Tempio, ma sarebbero state già raccolte le testimonianze del marito e del figlio della donna ferita, e tutte sembrano confermare l’ipotesi del gesto estremamente pericoloso di una persona fuori di se.

