Spara e uccide il genero e la nuora 

SANT’ANTIMO. C’è probabilmente una ferita familiare dietro il duplice delitto che ha scosso Sant’Antimo, il centro del Napoletano ancora sotto shock per la morte della 29enne Giulia Tramontano. Il 29enne Luigi Cammisa e la 24enne Maria Brigida Pesacane sono stati uccisi a colpi di pistola dal suocero di entrambi, il 44enne Raffaele Caiazzo. L’uomo sospettava che i due avessero una relazione.

Indagine lampo

Caiazzo si è costituito ed è stato arrestato per duplice omicidio. Secondo le voci della cittadina l’ombra del rapporto tra i due avevano già provocato screzi in famiglia. Luigi, operaio edile, aveva con Anna Caiazzo due figli di 2 e 7 anni, mentre i figli di Maria Brigida e Alfredo Caiazzo hanno 2 e 4 anni. Alle 6,30 di una giornata in cui il pensiero di tutti doveva essere rivolto a Giulia Tramontano con la fiaccolata serale, il corpo di Cammisa viene trovato crivellato di colpi in piazza Sant’Antonio, ucciso mentre andava al lavoro. Poco dopo i carabinieri corrono in un appartamento di via Caruso, dove nel frattempo erano stati segnalati altri colpi di pistola. Qui, in bagno, trovano il corpo di Maria Brigida Pesacane; in casa ci sono anche i figli, sotto choc. Gli investigatori parlano con i parenti dei due, qualcuno dà conto delle voci della presunta relazione e i sospetti cadono subito su Caiazzo. Partono le ricerche, ma poco prima di pranzo l’uomo si presenta ai carabinieri di Gricignano d’Aversa, nel Casertano.

