Spara all’impazzata contro gli operai 

Ha sparato contro gli operatori del Consorzio di bonifica centrando due mezzi. Loro sono riusciti a evitare i colpi. Poi è scappato. Giovanni Bomboi, 42 anni, consigliere comunale di minoranza a Siniscola, si è presentato ieri sera in Questura a Nuoro.

La vicenda

Da alcuni giorni era finito sotto la lente di ingrandimento degli apparati di controllo, perché nel suo podere di Janna e Prore stava utilizzando gli impianti di irrigazione in barba ai divieti di utilizzo dell’acqua emanati da Comune e Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale per far fonte alla grave crisi idrica in atto. Bomboi non ha assolutamente accettato le conseguenze delle sue azioni e quando due sere fa il personale del Consorzio si è presentato nel suo podere per sigillargli il contatore non ci ha visto più: ha protestato per telefono contro i funzionari.

Ieri mattina si è presentato nel centro di pompaggio dell’acqua di Overì del Consorzio, sparando all’impazzata contro la struttura e i sei dipendenti presenti. Colpi che fortunatamente non hanno raggiunto nessuno, ma hanno centrato due mezzi posteggiati nel piazzale. Gli operai terrorizzati hanno cercato di mettersi al riparo dai proiettili, per poi dare l’allarme. Il blitz è durato pochi minuti. Il consigliere comunale, riconosciuto dai presenti, si è dileguato.

La paura

L’allarme è scattato intorno alle 9,30 e a Overì sono piombati in forze gli agenti del commissariato di Siniscola. Sentite le prime testimonianze, gli investigatori sono andati alla ricerca di Bomboi, irreperibile fino al tardo pomeriggio quando si è presentato in Questura a Nuoro. Nella struttura consortile hanno operato gli uomini della Scientifica giunti da Nuoro per effettuare i rilievi.

Le reazioni

Dice il sindaco Gian Luigi Farris: «È accaduto ciò che temevo, un segnale delle tensioni che si vivono nelle campagne a causa della crisi in atto. Sono dispiaciuto che sia coinvolto un componente del Consiglio comunale, l’atto in se è da condannare ma questo è il segnale della drammaticità del momento che viviamo». Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, esprime solidarietà agli operai coinvolti nella sparatoria e chiede interventi immediati alla Regione: «Siamo consapevoli del grandissimo disagio che stanno vivendo le aziende agricole del territorio per via delle restrizioni ma è una situazione che non possiamo gestire in altro modo. Invitiamo tutti alla calma e alla collaborazione».

