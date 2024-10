Spara alla moglie e poi si suicida 

Foggia. Le buste della spesa sull'asfalto, nel parcheggio del supermercato. Accanto al corpo di Celeste Palmieri, 56 anni, cinque figli, uccisa a colpi di pistola ieri a San Severo dal marito da cui si stava separando. Lui, Mario Furio, 59enne, agente della polizia penitenziaria in pensione, si è suicidato subito dopo sparandosi con la stessa pistola nella sua auto.

La donna, ferita gravemente alla testa, è stata ricoverata in condizioni disperate ed è morta qualche ora dopo nel policlinico di Foggia. Lui indossava il braccialetto elettronico, ma non è bastato. L'apparecchio alle 11 ha segnalato ai carabinieri la sua presenza vicino alla donna, subito avvertita dai militari. Lei ha avuto il tempo di dire loro che il suo dispositivo non aveva suonato, ma che aveva incrociato il marito al supermercato. Poi tutto si è svolto nel giro di pochissimo. Mentre la donna stava raggiungendo la sua auto con le buste della spesa, l'uomo le si è avvicinato e le ha sparato più volte, prima di suicidarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA