Spara al suo persecutore tra la folla: «Ti avevo detto che l’avresti pagata» 

AVELLINO. Un camionista di 44 anni, Angelo Girolamo, davanti a centinaia di persone ha sparato per strada a Grottaminarda al 46enne Ivan Kantesedal, ucraino, morto poco dopo l’arrivo in ospedale, dicendogli poi: «Ti avevo detto che l’avresti pagata». Poi ha atteso su una panchina l’arrivo dei carabinieri mentre il sindaco di Grottaminarda, il medico Marcantonio Spera, tentava inutilmente di rianimare il ferito. Girolamo poi ha raccontato che da tempo subiva le aggressioni dell’ucraino. Dopo essere stato pestato brutalmente in una sala giochi ha acquistato illegalmente la pistola di piccolo calibro con la quale ha sparato quattro colpi da distanza ravvicinata sulla vittima, che aveva incrociato in corso Vittorio Veneto.

