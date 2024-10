Spara al figlio della compagna 

MILANO. Una lite violenta, poi le botte e infine i colpi di pistola. Un camionista di origini albanesi è stato arrestato sabato notte nel Milanese per aver sparato a un figlio della sua compagna, entrambi fuggiti in Italia dall’Ucraina in guerra. Il 18enne è ferito alla gola e dopo essere stato operato è ricoverato a Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma non è più in pericolo di vita.

La lite e l’arma rubata

La vicenda, maturata in un contesto familiare molto difficile, è avvenuta a Novate, attorno alle 3.30, in uno stabile in via XXV aprile. La coppia vive lì, con la loro bimba di 6 anni e i due figli di lei (l’altro ha 15 anni). I due, a quanto riferito, avevano un rapporto pessimo con il loro patrigno, che spesso avrebbero bersagliato di insulti e con il quale più volte sarebbero venuti alle mani. A mettere benzina sul fuoco è stato un litigio tra il 45enne e la compagna. Lui le ha dato uno schiaffo, il 15enne ha cercato di difendere la madre e poi, non riuscendo a dividere la coppia, ha chiamato il fratello più grande che era fuori con un gruppo di amici. Il diciottenne è rientrato in casa con quattro di loro per dare una lezione al patrigno: in due rimangono in strada, il ragazzo con gli altri due sale nell’appartamento. Qui comincia un parapiglia, con i tre che sembrano avere la meglio. Ma l’uomo ha una pistola rubata nel 2013 a Sassuolo, nel Modenese, e 40 cartucce: prende l’arma, insegue i giovani per le scale della palazzina e, una volta al piano terra, la punta contro il 18enne e spara.

I testimoni

Il ragazzo viene trasportato al Niguarda in condizioni gravissime e viene operato d’urgenza. Il patrigno viene arrestato dai carabinieri di Rho per tentato omicidio, porto e detenzione di arma illegale e ricettazione. Interrogato dal pm Paolo Storari ha ammesso di aver perso le staffe e di di aver sbagliato, ma ha aggiunto che in casa da quando sono arrivati i figliastri il clima è sempre più pesante e non sono rare le volte in cui è stato aggredito e insultato dai due. Il pm, che ha ascoltato anche la compagna dell’uomo, i giovani amici della vittima e altri testimoni, ha accertato che il camionista non ha precedenti per maltrattamenti in famiglia. Oggi inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell’arresto.

