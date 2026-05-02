Spara a fratello e cognata per un furto di ortaggi 

Esplode due colpi di fucile verso il fratello, durante una lite per futili motivi: è stato così che è finito agli arresti un agricoltore quarantaduenne di Decimoputzu, Matteo Munzittu, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, venerdì a tarda sera sarebbe scoppiata tra i due una violenta lite familiare dovuta a un furto di ortaggi. Il presunto feritore, agricoltore residente nel paese, avrebbe sorpreso il fratello Roberto mentre tentava di trafugare ortaggi dalla propria piantagione. Ne sarebbe nato un diverbio, che avrebbe poi portato l’agricoltore a esplodere due colpi di fucile semiautomatico, calibro 12, contro il fratello, fortunatamente rimasto incolume.

L’esasperazione

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, Matteo Munzittu, stanco dei continui ammanchi di ortaggi e dopo aver sorpreso Roberto a sottrarre le verdure dal podere, lo avrebbe affrontato in un primo faccia a faccia. Roberto, accusato del furto, e la compagna, anche lei presente, sarebbero fuggiti per cercare riparo verso la propria abitazione, ma sarebbero stati raggiunti di lì a poco. Secondo le testimonianze rese dai due aggrediti, e dai vicini che hanno assistito alla scena, le vittime avrebbero fatto appena in tempo a sbarrare la porta prima che l’agricoltore esplodesse due colpi di fucile. Una vicenda che sarebbe potuta trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente le fucilate non hanno colpito nessuno: i proiettili, dopo aver trapassato l’infisso dell’ingresso, si sono conficcati nei mobili all’interno. Solo in quegli attimi concitati, e resosi conto del grave pericolo, la vittima ha allertato i carabinieri.

L’arresto

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, con i colleghi delle stazioni di Decimomannu e Uta, hanno rintracciato il presunto sparatore nella sua casa. L’uomo è stato fermato dai militari, mentre il fucile con il relativo munizionamento, è stato posto sotto sequestro penale.

Dopo aver ricostruito l’intera vicenda, gli investigatori hanno accompagnato il presunto sparatore nella casa circondariale “Ettore Scalas”, di Uta, dove rimarrà a disposizione delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

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