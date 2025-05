Spanu si conferma campionessa d’Europa 

Maddalena Spanu si è confermata campionessa europea di WingFoil Racing. L’oristanese dello Yacht Club Costa Smeralda (programma Young Azzurra) ha vinto la prova conclusa ieri a Urla, in Turchia, precedendo (con due vittorie in finale) la greca Emilia Kosti e la polacca Karolina Kluszczynska. È stata una settimana complicata dalle condizioni del vento, sempre al limite, al punto da costringere la flotta a rimanere a terra mercoledì. Alla ripresa, la campionessa in carica si è scatenata, infilando primi posti e piazzamenti, sino alla vittorioso epilogo: «Sono stati giorni intensi, soprattutto psicologicamente, e vincere di nuovo questo titolo mi dà una grande gioia: Ho lottato tanto per conquistarlo senza mai arrendermi».

RIPRODUZIONE RISERVATA