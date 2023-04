Spanu senza rivali nella prova di Gavoi  

Oltre 140 i partenti della 2ª prova del Campionato Regionale Enduro Fmi organizzata dal Mc Mucchio Selvaggio di Gavoi disputata domenica. I centauri hanno percorso 5 prove (annullati il primo cross test e l’ultimo enduro test), quattro delle quali vinte dal solito dorgalese Claudio Spanu, trionfatore di giornata, una dal cagliaritano Simone Picciau. Spanu (GasGas 300 2t) si è imposto a Gavoi col tempo di 22’03”86 ed è salito sul podio dell’assoluta davanti a Picciau (22’33”46 su Ktm 350 4t) e Claudio Palmas (GasGas 350 4t).

Sfortunato il campione regionale, nonché padrone di casa e organizzatore, Manuel Mulas: «Ero secondo ma sono caduto per via di una pietra e ho rimediato una distorsione alla caviglia. E avevo già perso la prima di campionato per una frattura alla spalla. Il meteo non ci ha aiutati, abbiamo dovuto fare i conti con pioggia, fango e persino neve», il suo rammarico.

