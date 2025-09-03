VaiOnline
Vela.
04 settembre 2025 alle 00:11

Spanu ok in Cina,  Pilloni a Portimão 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Secondo giorno di regate oggi a Daishan per la tappa di World Cdi Wing foil. Nelle due prove disputate ieri, Maddalena Spanu, l’oristanese dello Yacht Club Costa Smeralda è partita subito al massimo con due primi posti: «Le condizioni meteo previste per i prossimi giorni non sono tra le mie favorite», dichiara Maddalena, «ma darò comunque il massimo. La tappa cinese è fondamentale per la ranking mondiale e per il gran finale in Brasile, dove verranno proclamati i campioni del mondo.

Tiano sul podio

Restando al WingFoil, grande prestazione a Torbole per un'altra giovane atleta sarda, Eleonora Tiano (Lega Navale Italiana sezione di Cagliari), terza assoluta tra quaranta partecipanti e seconda Under 20 nella One hour wing. Il format della manifestazione sul Garda prevede una sfida della durata di un ora su un percorso tra le boe, sotto lo spettacolare costone del Ponale. Prossimo appuntamento per la giovane atleta, la tappa di World Cup Racing che si terrà a Cagliari a fine settembre.

Attesa per Pilloni

Occhi puntati in Portogallo a Portimão per il Mondiale U23 di Iq Foil, in programma dal 7 al 13 settembre, dove parteciperà Federico Pilloni, compagno di squadra di Maddalena Spanu, del team Young Azzurra. Tanto allenamento estivo per lui, anche nel suo amato Poetto per costruire questa regata, cui seguirà l’Europeo Juniores in casa, al Circolo Nautico Arzachena.

Sempre da domenica, a Riva del Garda, ultimo appuntamento federale per i Campionati italiani in singolo dove la terza zona avrà rappresentative nelle classi Ilca 4 e Ilca 6, Optimist e Techno 293. Quattro giorni di regate con 12 prove e più di trecento concorrenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 