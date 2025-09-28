VaiOnline
Atletica.
29 settembre 2025 alle 01:17

Spanu in laguna stacca i rivali 

Con 219 classificati (oltre ai partecipanti nelle categorie giovanili e ai tantissimi che hanno scelto la passeggiata ecologica), il vincitore del 7° Trofeo della Laguna-16° Memorial Edoardo Sanna non è soltanto Riccardo Spanu, primo al traguardo. Anche l’Atletica Edoardo Sanna può festeggiare il successo della corsa podistica, disegnata su un tracciato di 9 km che si snoda tra la zona umida di Gilliacquas e l’abitato di Elmas.

Distacchi contenuti nella gara maschile, più ampi in quella femminile che ha visto il successo della toscana Elisa Spazzafumo, con la canotta verde della società organizzatrice. Alle sue spalle (a soli otto giorni dell’Ironman di Cervia!), la sinnaese Lisa Orrù. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Riccardo Spanu (Pm, Isolarun) 32’21”, 2. Marco Asuni (Lib. Campidano) a 31”, 3. Giovanni Romaniello (M45, Us Carisolo) a 46”, 4. Dario Zara (Lib. Cam- pidano) a 1’032, 5. Fabiano Serra (Atl. Edoardo Sanna El- mas) a 1’45”, 6. Stefano Cicalò (Gonone Dorgali) a 2’09”, 7. Si- mone Saiu (M45, GP Assemini) a 2’17”, 8. Luigi Leotta (M50, Atl. Elmas) a 2’26”, 9. Fabrizio Atzeni (id.) a 2’35”, 10. Michele Dinuzzi (M40, id.) a 2’40”.

Femminile : 1) Elisa Spazza- fumo (Atl. Elmas) 35’00”, 2. Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) a 2’00”, 3. Roberta Ferri (F55, Cagliari Atl. Legg.) a 4’31”, 4. Giorgia Pilia (F35, Isolarun) a 4’48”, 5. Enrica Pintor ((F40, id.) a 5’45”, 6. Cristina Sonedda (Atl. Elmas) a 6’05”, 7. Leonarda Catara (F50, A. Olbia) a 8’22”.

